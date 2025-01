Instagram gaat toch voor de rechthoekige wall

Instagram heeft zich de woede van het grote publiek op de hals gehaald: nadat het jaren geleden al probeerde om de vierkante afbeeldingen op de wall rechthoekig te maken, maar dat toch stopte door luid protest, zet het nu alsnog door. Op je wall zie je nu rechthoekige foto’s, in plaats van de bekende vierkantjes waarmee het allemaal begon voor de Polaroid-achtige app. En wederom tot woede van veel gebruikers.

Geen vierkanten meer op Instagram

Enerzijds is het anno 2025 wel beter te begrijpen waarom Instagram deze keuze maakt. Het social medium biedt al jaren content aan in rechthoek: Stories, Reels.. eigenlijk zijn de gewone posts juist een vreemde eend in de bijt geworden qua vorm. En wil het blijven concurreren met TikTok (hoewel het daar sinds vandaag even niet zo bang voor hoeft te zijn, sinds het op zwart is gegaan in de Verenigde Staten), is het vanuit die hoek een logisch stap om alles rechthoekig te maken.

De timing is op zijn minst interessant te noemen, want TikTok is nu officieel offline in de States. Trump zegt dat hij overweegt om er een joint-venture van te maken waarbij het Chinese ByteDance dan zou samenwerken met een Amerikaans bedrijf. Of ByteDance dat ook ziet zitten is nog maar afwachten: het schrijft in zijn melding dat het niet beschikbaar is wel dat het de hoop vestigt op Donald Trump. Of het had verwacht dat de president met zoiets zou komen, waarschijnlijk niet. Een dag ervoor zei hij namelijk nog dat hij het TikTok-verbod 90 dagen wilde uitstellen.