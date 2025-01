Instagram blijft doorzetten: maakt ongevraagd AI-profielen van gebruikers

Het idee achter de tool is leuk, als er een aparte app uit Rusland of China van was, dan zouden mensen het misschien wel volop gebruiken, net als vroeger met die app die je foto tot leven lied komen als een liedjes zingende video. Maar nu komt het erg dichtbij. Meta wil het met de tool leuker maken om jezelf via AI als een superheld neer te zetten of iets anders, zodat je dat vervolgens weer gaat delen op social media. Een hit met zoiets hebben zorgt voor veel meer interactie en activiteit op Instagram, en dat is waarschijnlijk waar Meta op uit is.

Het is nog niet officieel gelanceerd, want het gaat nog om een test op Facebook en Instagram. Als het jou ook overkomt, dan staat erbij vermeld ‘alleen jij kan dit zien’. Het laat vooral zien wat het kan en het zegt niet dat het de beelden ook zomaar op je feed zet. Het is dus wel de gebruiker die er zelf voor kiest om zijn Imagine Yourself-foto’s online te plaatsen. Op zich een leuke mogelijkheid, en eentje die alleen maar weer laat zien dat AI hier is en hier blijft. Bovendien heeft Snapchat al gezegd dat er AI-gegenereerde afbeeldingen van je gezicht in advertenties kunnen worden gebruikt, dus er zijn social meda-platofrmen waar het erger kan.