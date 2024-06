Grootste verspreiders van nepnieuws zijn oude vrouwtjes

Het onderzoek werd gedaan op basis van de verkiezingen van 2020 en hierin werden 650.000 Twitter-accounts onder de loep genomen die gelinkt worden aan stemregistraties in de Verenigde Staten. Tweets met politieke content werden bekeken en dan vooral die met linkjes naar nieuwswebsites. Zijn dat echter nieuwswebsites die nepnieuws delen, dan worden de posts als nepnieuwsposts gezien. Het enige nadeel is dat de onderzoekers niet 100 procent zeker weten of de Twitteraar in kwestie tijdens de verkiezingsperiode zijn eigen account beheerde.

Oudere dames verspreiden nepnieuws

Maar wat dus wel blijkt is dat die Twitteraars vaak wat oudere dames zijn. Het zijn 2.107 accounts die 80 procent van de tweets naar nepnieuws verspreiden. In de aanloop naar de vorige verkiezingen blijkt dat 7 procent van de nieuwsverhalen die op Twitter werden gedeeld op een dag, nepnieuws waren. En 60 procent van de nepniuewsverspreiders is een vrouw van 58 jaar oud en ouder. 64 procent is Republikein, dus het verschil tussen de politieke vleugels is niet heel groot.

Hoe dat precies ziet bij de verkiezingen die er nu aankomen in de Verenigde Staten, dat is onduidelijk, want er is op zich wel het een en ander veranderd op social media (zeker op Twitter, dat nu X is geworden en er heel andere moderatie op nahoudt). Maar in ieder geval is het opvallend dat het de Libelle-lezende moeders zijn die een flinke vinger in de pap hebben waar het gaat om nepnieuws wereldkundig maken.