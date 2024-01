​Goede voornemens? Niet op TikTok: dat heeft in en out

Het is een veelgehoorde vraag: ‘Wat zijn jouw goede voornemens?’ Echter kennen mensen die op TikTok zitten dat niet. Die denken vooral in een ‘in’ en een ‘out’. Dit is hoe dat werkt.

Op TikTok hebben mensen bedacht dat het niet zozeer gaat om een traditioneel verbeterpunt aan jezelf: het gaat om losse dingen die in en uit zijn. Op TikTok verschijnt de ene na de andere video waarin zulke lijstjes worden gemaakt. Het is tekst die op een video wordt geplakt, of soms zelfs gewoon een screenshot van de een notitie-app zoals Trello of Taken. Er zijn heel veel dingen die in of uit kunnen zijn. Het kan heel persoonlijk zijn: ‘Uitslapen tot 12 uur’, dat kan een ‘uit’ zijn, maar bijvoorbeeld ‘Elke dag op tijd op werk verschijnen’ kan een ‘in’ zijn. Maar het mag alles zijn. De rust in mijn hoofd bewaren, tot 10 tellen, me-time gebruiken voor alleen maar social media-scrollen: er zijn geen limieten, alles kan een JA of een NEE zijn dit jaar.

TikTok in en out

Wel hoort er overduidelijk een bepaalde toevoeging bij deze foto’s, namelijk die van een pianomuziekje. Dat maakt het meteen een stukje emotioneler, een stukje serieuzer en daaraan herken je deze ins en outs heel snel. Wil je zelf ook een lijstje maken? De sky is de limit, je kiest zelf wat jij wel in en absoluut uit vindt. Het is verfrissend en modern: waarom alleen maar focussen op dingen die niet goed aan je zouden zijn, en die ook vaak redelijk oppervlakkig blijven? Het is duidelijk dat Gen Z meer bezieling wil: geen consumeermaatschappij, geen uiterlijk vertoon, het wil vooral investeren in de planeet, maar ook in persoonlijke doelen die meer met mentale gezondheid te maken hebben.

Zoek je dus nog inspiratie voor jouw goede voornemens, dan is het eerste goede voornemen alvast om ze niet meer zo te noemen. Het zijn ins, het zijn outs, in en uit, hoe je het wil noemen, en het mag alles zijn wat je maar wenst. Doe vooral veel inspiratie op op TikTok, want er zijn overduidelijk al veel mensen die je voorgingen.