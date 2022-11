Geohot gaat stagelopen bij Twitter

Hij vergaarde ooit wereldfaam door het breken (jailbreak) van de simlock van de eerste iPhone, in 2007. Nee, dat was niet Elon Musk, maar George Hotz, beter bekend als Geohot. In het verleden hebben Musk en Hotz elkaar al vaker, vooral via social media, bestookt met ‘uitdagingen’. Nu is het dan zover, Geohot gaat voor een periode van twaalf weken aan de slag bij Twitter. Uiteraard naar aanleiding van een tweet. Een week geleden meldde Hotz via Twitter dat hij wel zin had in een stage bij Twitter. Niet om geld te verdienen dus, maar hij wil een tweetal ‘onvolkomenheden’ van het sociale netwerk oplossen.

Hotz ziet wel wat in hardcode work ethics

Zijn voorstel om bij Twitter stage te gaan lopen deed Hotz vlak nadat hij Musk gecomplimenteerd had voor zijn ‘hardcore work ethics’ ultimatum. Hotz stelde daarin dat dit de enige manier is om weer ‘ongelofelijke dingen’ te kunnen maken. Kort daarna sturde hij in een tweet zijn open sollicitatie aan het adres van het sociale netwerk de wereld in.