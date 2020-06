​Facebook wil ook Wikipedia-informatie in zoekopdrachten

Handig he, als je op Google zoekt op ‘wat is lavendel’, dan krijg je in een speciaal paneeltje aan de rechterkant alvast de korte samenvatting van Wikipedia. Vaak kun je hier al mee uit de voeten. Een groot voordeel. Iets dat Facebook ook wel ziet zitten. Sterker nog: het test momenteel al Wikipedia-info in de zoekresultaten.



Facebook Search

Het idee is dat mensen zo langer op Facebook blijven, in plaats van dat ze weg navigeren naar Google om iets op te zoeken. Facebook Search wordt daarmee erg handig om plekken, bekende personen en entertainment op te zoeken. Het zal wel even wennen zijn, want het is niet iets waar we Facebook Search op dit moment voor gebruiken. Nu is het vooral om bepaalde groepen, onderwerpen of personen op te zoeken.

Het is niet zo dat Facebook zelf met allerlei informatie komt, want het schakelt dus echt de hulp in van andere sites zoals Wikipedia, zo schrijft SocialMediaToday. Op dit moment vindt de test plaats in het Engels via iOS, desktop en de mobiele browser. De eerste reacties zijn uiteenlopend. Hoewel het handig wordt gevonden, lijkt de zoekmodus van bepaalde context geen weet te hebben. Jammer, want Facebooks Graph Search, dat sinds het Cambridge Analytica-schandaal is verdwenen, had een goede opvolger kunnen gebruiken. Graph Search maakte wel alleen gebruik van informatie op Facebook, versus informatie van buitenaf.

Covid-19 informatiecentrum

De nieuwe zoekfunctie van Facebook, die kan dus beter. Donald Trump kent hij, maar andere regeringsmedewerkers in Amerika herkent hij niet. Bij het woord ‘Joker’ komt Facebook met de film Joker, maar bij ‘Parasite’ niet met de Koreaanse film. Facebook lijkt dus nog wel wat slimmigheden van Google te kunnen gebruiken. Leuk detail: als je naar Covid-19 zoekt, dan komt Facebook met zijn eigen Covid-19 informatiecentrum op de proppen. Slim, maar ook wel gevaarlijk: is Facebooks Covid-19 informatie wel up to date met de Nederlandse regels? Er wordt sowieso gerefereerd aan Rijksoverheid.nl, maar dat mag wel wat prominenter.

Toch is het goed dat Facebook meer naar bronnen van buitenaf kijkt. Zeker gezien het feit dat het zelf nog wel wat moeite heeft om misinformatie weg te filteren. Hoewel Wikipedia vroeger niet bepaald bekend stond als goede bron, is dat platform inmiddels door moderatie en een soort eindredactiekanalen wel wat betrouwbaarder geworden. We zijn benieuwd of Facebook er meer platformen op zal aansluiten. Zeker nu ze ook volop bezig zijn om meer te doen met mediabedrijven door Facebook News.