​Facebook News is het verse nieuwsplatform van Zuckerberg

Er is een nieuwe sectie live op Facebook en die heet Facebook News. Net als op Google Nieuws staat er allerlei nieuws bij elkaar verzameld, gepubliceerd door bekende uitgeverijen. Er is zowel landelijk als lokaal nieuws te vinden, maar helaas is het tot nu toe alleen beschikbaar in de Verenigde Staten.



Facebook als dorpsplein

Het idee is dat uitgeverijen nu nog een veelbezochte plek hebben waar hun nieuws staat. Hoewel het nu wederom klinkt alsof Facebook vooral een soort dorpsplein/doorgeefluik is, kan dat waar het gaat om de media niet helemaal worden gezegd. Immers is er nogal wat geschiedenis tussen Facebook en het nieuws.

CEO Zuckerberg doet wel iets tegen de verspreiding van nepnieuws, maar runt tegelijkertijd ‘s werelds grootste nepnieuws verspreidende website en app van de wereld. Veel mensen, waaronder veel journalisten, menen dat Facebook bij lange na niet genoeg doet om al die fake news te bestrijden.



Nieuws op social media

Bovendien heeft het social medium al eerder een stapje in het delen van belangrijk nieuws gezet. Eentje die niet bijster succesvol was. Het kleine lijstje met nieuws dat werd gedeeld was onder toezicht van een menselijke eindredactie. De leden van die redactie werden ontslagen om enige vorm van vooroordelen uit de mix te halen. Het deed dat echter door een algoritme in te zetten dat meteen nepnieuws in het lijstje gooide. In juni 2018 werd die dienst maar weer verwijderd.

Facebook heeft de nieuwe optie sinds oktober getest bij een select gezelschap Amerikanen en rolt deze dus nu landelijk uit. Het is afwachten hoe er op de nieuwe Facebook News-mogelijkheid wordt gereageerd. Er is namelijk ook ooit iets geweest dat ‘Instant Articles’ heet, wat door abonnementen en advertentieregels ook geen succes werd. Hierin werd ook volop de samenwerking opgezocht met uitgeverijen, maar die konden er te weinig uithalen.

Facebook News door journalisten

Het slaat nu echter een nieuwe weg in, want het idee is dat journalisten nu meer zeggenschap krijgen over nieuws op Facebook, al wordt er ook nog steeds gebruikgemaakt van algoritmes. Gebruikers kunnen bovendien zelf kiezen of ze een artikel willen verbergen. Met alle gevolgen van dien, want het kan betekenen dat je alleen ziet wat je wil zien, in plaats van dat je een tegengeluid hoort. Het is ook nog eens niet mogelijk om te reageren onder nieuwsberichten binnen News.

Amerikanen kunnen Google News nu vinden binnen de Facebook-app via het menu onder de drie lijntjes. Ga je er vaak naartoe, dan wordt het vanzelf een tabblad. Breaking news of live video’s worden in een melding bovenin de app getoond. Op dit moment is News alleen in de Verenigde Staten beschikbaar in de Facebook-app. Er is nog geen desktop-mogelijkheid. Wanneer Facebook News naar Nederland komt is nog onbekend.