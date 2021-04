Facebook werkt met Live Audio Rooms aan een eigen ‘Clubhouse’

Gezien het succes van Clubhouse kon een ‘reactie’ van Facebook natuurlijk niet lang op zich laten wachten. Het sociale netwerk werkt dan ook aan en eigen versie van de audio chat; Live Audio Rooms. Dat doet facebook omdat ze naar eigen zeggen geloven dat ‘audio een perfecte manier is voor community's om zich bezig te houden met onderwerpen die ze belangrijk vinden.’ Facebook werkt momenteel overigens aan diverse zogenoemde ‘audio updates’, en daarbij speelt de strategie ‘beter goed gekopieerd dan slecht verzonnen’ duidelijk ook een rolletje.

Live Audio Rooms en podcasts

Het sociale netwerk start als eerste met het testen van Live Audio Rooms in Facebook-groepen, waarmee de dienst beschikbaar komt voor de 1,8 miljard actieve gebruikers binnen Facebook-groepen. Daarnaast krijgen ook beroemde en publieke figuren toegang tot Live Audio Rooms om in gesprek te gaan met fans en experts. Uiteindelijk is Facebook van plan om Live Audio Rooms ook in Messenger uit te rollen.

En uiteraard kunnen audiomakers binnen Live Audio Rooms straks ook geld verdienen. Bijvoorbeeld door entreegeld te vragen voor toegang tot een Live Audio Room. Dat kan zowel eenmalig als in de vorm van een abonnement. Daarnaast is het voor deelnemers ook mogelijk hun favoriete audiomakers of publieke figuren te steunen via ‘Stars’ of met een donatie aan een goed doel.



Een andere audio-update die Facebook de komende maanden gaat introduceren is de mogelijkheid om vanuit de Facebook-app rechtstreeks naar podcasts te luisteren. Op dit moment moet je daarvoor nog ‘uit de app’. Met de nieuwe ‘podcast-functie’ a-la Spotify is dat dan dus niet meer nodig en kunnen podcasts ook beluisterd worden wanneer de Facebook-app op de achtergrond actief is.