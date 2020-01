Facebook laat vanaf nu zien wat ze over jou weten

Facebook weet veel over jou, zeg maar gerust heel veel. Ze weten eigenlijk redelijk nauwkeurig wat je zoal uitspookt op het internet. Het is het donkergrijze gebied rondom privacy waardoor mensen steeds vaker afhaken bij Facebook of andere sociale media.

Zeg eens eerlijk. Heb jij enig idee wat 'de achterkant van het internet' weet over jouw gedrag? En wat er is vastgelegd in databestanden? Privacy op het internet is niet zo eenvoudig en bijna niet te beschermen. Facebook staat niet vooraan als het gaat om de bescherming van jouw privacy. Het is algemeen bekend dat het grootste sociale netwerk ter wereld een ongekende hoeveelheid data over jouw gedrag heeft weten te verzamelen in de afgelopen jaren.

Dat doet Facebook onder andere door jouw gedrag op het sociale netwerk vast te leggen. Maar Facebook heeft ook data als het gaat om andere activiteiten die je doet. Zoals het gebruik van apps of bezoekjes aan websites. Denk hierbij aan websites die je vaak bezoekt en waarop bijvoorbeeld een ‘vind-ik-leuk’ of share-knop staat. Ook websites en apps waar je met je Facebook-account bent ingelogd, omdat dat zo makkelijk is weten meer over je dan je lief is.