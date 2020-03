​Facebook kondigt de factchecking-partners van Nederland aan

Wanneer een factchecker beoordeelt dat content onjuist is, laat Facebook de post lager in de nieuwsfeed zien. Daardoor zien minder mensen deze content en voorkomt Facebook dat de content zich wijd verspreidt. Pagina's en internetdomeinen die herhaaldelijk onjuist nieuws delen, zullen ook hun distributie zien afnemen. Bovendien wordt het hun onmogelijk gemaakt om geld te verdienen en te adverteren. Wanneer een bericht wordt bestempeld als onjuist, waarschuwt Facebook dat deze post is aangeduid als onjuist. Dit gebeurt bij mensen die de post zien of proberen te delen.

Facebook kondigde vandaag aan dat het in Nederland gaat samenwerken met factchecking-partners Agence France Presse (AFP) en Deutsche Presse-Agentur (DPA). Beide organisaties zijn gecertificeerd via het International Fact-Checking Network. Facebook werkt wereldwijd samen met onafhankelijke factcheckers om de juistheid van content op het platform te beoordelen en om onjuiste en gemanipuleerde content tegen te gaan.

DPA & AFP

DPA zal vanaf maandag 30 maart van start gaan met factchecken in Nederland. AFP begint daar later dit voorjaar mee.

"We zijn blij dat we met AFP en DPA ons factchecking-programma in Nederland kunnen voortzetten. Het bestrijden van onjuiste en gemanipuleerde content is een verantwoordelijkheid die wij serieus nemen, daarom werken wij voortdurend aan manieren om de verspreiding van onjuiste informatie op ons platform tegen te gaan. AFP en DPA zijn belangrijke factchecking-partners voor Facebook dankzij hun journalisten ter plaatse over de hele wereld. We kijken ernaar uit nu ook in Nederland met hen te gaan samenwerken,” aldus Guido Buelow, Strategic Partner Development Manager, EMEA bij Facebook.

De aankondiging van de nieuwe factchecking-partners in Nederland is onderdeel van Facebooks driedelige strategie om de kwaliteit en authenticiteit van de content in de nieuwsfeed te verbeteren. Deze driedelige strategie bestaat uit:

Verwijderen : Facebook verwijdert accounts en content die in strijd is met Facebook’s Richtlijnen voor de community of het advertentiebeleid (zoals de hoax over bleekmiddel).

: Facebook verwijdert accounts en content die in strijd is met Facebook’s Richtlijnen voor de community of het advertentiebeleid (zoals de hoax over bleekmiddel). Beperken : Facebook beperkt de verspreiding van misinformatie die niet direct tot (fysieke) schade leidt (zoals de hoax over Bill Gates).

: Facebook beperkt de verspreiding van misinformatie die niet direct tot (fysieke) schade leidt (zoals de hoax over Bill Gates). Informeren: Facebook blijft mensen informeren door meer context te geven over de berichten die ze zien, onder andere door meldingen in de Nieuwsfeed op Facebook, of wanneer je zoekt op #coronavirus. Zo heeft Facebook al meer dan 1 miljard mensen doorverwezen naar bronnen van gezondheidsorganisaties zoals de World Health Organisation of in Nederland het RIVM. Meer dan 100 miljoen mensen hebben op een link geklikt om meer informatie te krijgen.

Facebook heeft meer dan 55 partners die wereldwijd content in meer dan 45 talen factchecken.