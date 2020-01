Dit zijn de leukste #BlueMonday tweets en inhakers

Het is vandaag Blue Monday en die bijzondere dag lijkt nog meer dan normaal de tongen los te maken. Ditmaal wordt er vooral over gesproken om twee redenen: de eerste is het verhaal dat Blue Monday door een reisorganisatie groot is gemaakt, wat mensen in het verkeerde keelgat schiet. Het tweede is dat Blue Monday mensen die lijden aan depressies niet serieus zou nemen.



#BlueMonday

Hoe je het dus ook wendt of keert, het is een zwaar beladen dag, eentje die menig bedrijf en persoon net even wat luchtiger probeert te maken op social media. Het lijkt door alle commotie iets minder dan eerdere jaren, maar er zijn alsnog een heleboel grappige tweets en inhakers te vinden.

Sommigen zijn totaal niet grappig, maar doen de mondhoeken opkrullen doordat ze simpelweg veel te vergezocht zijn. Ook dat is iets om vrolijk van te worden op deze dag, waarop volgens de traditie veel mensen enorm teleurgesteld zijn in zichzelf omdat het naleven van goede voornemens niet lukt, maar ook mensen die het gevoel hebben alsof het nog een eeuwigheid duurt voordat de vakantie eraan komt.

Penguin Awareness

Het was vandaag ook nog een andere speciale dag: Penguin Awareness Day. Kortom, een dag die aandacht vraagt voor de smoking-dragende loopvogels. Daarnaast vonden veel mensen het amusant dat de panda’s in Ouwehands Dierenpark uitgerekend vandaag hadden besloten te gaan paren, waardoor #BlueMonday veel vrolijker werd dan vanmorgen werd gedacht. Dit is niet gewoon een blauwe maandag: het is de hoogste tijd om bij #BlueMonday stil te staan met de leukste tweets en Instagram-posts: