Amerikaanse president dreigt Twitter en Facebook plat te leggen

Twitter gebruiken om Twitter en andere social media-bedrijven te waarschuwen met een 'lock-down'. De Amerikaanse president Donald Trump deed het. Trump is boos op zijn geliefde medium omdat Twitter liet weten voortaan gebruikers te waarschuwen dat nota bene tweets van hem persoonlijk mogelijk misleidende informatie kunnen bevatten. Zijn boodschap liegt er niet om want hij dreigt letterlijk om door middel van wetgeving de sites plat te leggen.



Dat heet powertalk en blijkbaar is hij boos, heel boos. Of het een loos dreigement is weet je nooit zeker bij de Amerikaanse president. Hij zou het zomaar kunnen doen. Waarschijnlijk voor even want hoe wil hij anders de wereld laten weten van zijn ideeën. Trump kan niet zonder Twitter al is dat na deze uitspraken even moeilijk te duiden. Volgens hem hebben de Republikeinen het gevoel dat sites als Twitter en Facebook de conservatieven de mond willen snoeren. Twitter zou volgens hem de vrijheid van meningsuiting ondermijnen.



Het is haast ondenkbaar dat dit conflict al niet veel langer speelt. En dat zal in beide kampen zijn want Twitter zal op haar beurt niet zomaar tweets labelen als misleidend. Er is waarschijnlijk meer aan de hand als dat wij nu weten. Bizar blijft dat de ruzie wordt uitgevochten via Twitter. Waar anders. Net zo bizar is het om tweets van de Amerikaanse president te taggen als misleidend.

Twitter meent echter oprecht dat hij misleidende informatie heeft gedeeld over het stemmen per brief bij de naderende presidentsverkiezingen. Bij tweets over dit onderwerp worden lezers verwezen naar een pagina van factcheckers. Twitter is wel wat gewend want overal in de wereld waar brandhaarden zijn is al heel wat keren het social media platform in desbetreffende landen op zwart gegaan. Maar Twitter (en anderen) uit de lucht halen lijkt vooralsnog haast ondenkbaar.