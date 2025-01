5 alternatieve social media-platforms voor TikTok, X en Facebook

Amerikanen houden hun hart vast: wat als ze straks niet meer op TikTok kunnen? Ook in Europa maken mensen zich zorgen, want als allerlei leuke Amerikaanse accounts wegvallen, wat dan? Hetzelfde geldt voor X, maar ook Facebook: die platforms zijn door hun veranderingen in het modereren van reacties ook flink veranderd. Die ommezwaai in de social media-wereld doet sommige gebruikers zoeken naar alternatieven. Deze apps schijnen een flinke opleving te hebben:

Signal

Signal is niet bepaald een alternatief voor TikTok, maar de Telegram-achtige app schijnt enorm in populariteit toe te nemen. Het stond vandaag zelfs op de nummer 2 onder sociale netwerken in de App Store. Signal zou vooral populair zijn omdat het geen winstoogmerk heeft en juist privacy hoog in het vaandel zou hebben staan. Zo staan je gegevens alleen op je telefoon, dus niet ergens op servers van Signal.