​10 tips en tricks voor Facebook

Op Facebook krijg je als je tekst te lang is een ‘meer lezen’-knop. Nu is het geen ramp, want als je iets interessants schrijft, dan klikken mensen wel. Maar als ze klikken en ze zien een paar woorden, dan is dat ook een beetje suf. Lekker kort houden dus, je Facebook-berichten.

Scroll door je Facebook-tijdlijn en je ziet het: eigenlijk plaatst niemand alleen maar tekst op het platform. Er staat altijd wel een afbeelding in of een video, vaak gevoed door een link. Zorg dus dat je het niet alleen bij tekst laat, maar er ook een leuke afbeelding of passende url bij uitzoekt.

Facebook is niet meer het populairste social medium. Inmiddels zitten veel mensen op de Instagram-wagon of zijn ze in de TikTok-trein gestapt. Maar, mocht je toch af en toe de Facebook-fiets pakken, dan kun je misschien wel wat tips gebruiken. Misschien begin je zelfs nu pas met Facebook: deze tien tips helpen je op het social medium.

Er zijn veel winacties die rondzingen op het social medium Facebook. Van die ‘like en win’-achtige constructies. Als je iets de moeite waard vindt, zeker meedoen, maar pas wel op dat je profiel geen lege huls is met alleen maar winacties. Niet alleen omdat dat voor je volgers vervelend is, maar ook omdat je op die manier winacties waarschijnlijk minder snel wint. Je lijkt dan immers minder een winactie-robot en meer een mens.

Misschien denk jij er pas om 1 uur ‘s nachts aan om op Facebook te posten, maar dat is niet het meest ideale moment om je bericht te plaatsen. Ga voor een populair moment en doe research op intenet naar welk moment het beste is. Of experimenteer en kijk op welke plaatsmomenten je de meeste interactie krijgt. Op die manier kun je sneller succesvol worden op Facebook. Gebruik je het voor je werk, dan is het bijvoorbeeld slim om heel vroeg in de ochtend een ontbijt te posten, of juist in de middag een post te plaatsen als het gaat om files. Bedenk goed wanneer mensen je product nodig hebben en post op het moment waarop je denkt dat jouw klanten aan je denken.

Wil je vooral posten over je werk, of ga je juist meer voor de persoonlijke noot? Of misschien wel een combinatie van de twee. Bedenk je waar je Facebook voor wil gebruiken, want als je alleen over je werk post dan willen misschien ook klanten vrienden worden, terwijl bij een persoonlijker profiel weer de vrienden en familie logischer zijn als volgers. Zorg dat je hierop ook je posts toespitst.

7. Zorg voor een goed ingevuld profiel

Je kunt natuurlijk heel fanatiek beginnen met posten, maar als iemand op je profiel klikt en daar niets ziet staan, dan weet hij of zij nog niet zoveel over je. Help iemand een handje door je profiel aan te vullen, je kunt er gigantisch veel in kwijt: welke films je gaaf vindt, wat je geboortedatum is, wie je familie is: er is heel veel mogelijk om te personaliseren.

8. Houd je privacy in de gaten

Facebook is echter niet heilig. Meta staat erom bekend niet altijd even fantastisch om te gaan met data, maar ook mensen die je profiel bezoeken kunnen soms te veel informatie krijgen. Zorg dat het op je Facebook niet zo makkelijk is om te ontdekken waar je bijvoorbeeld woont, of dat je van huis bent. Veel van jezelf delen is leuk, maar je kunt er een hoge prijs voor betalen als je iets te veel deelt.