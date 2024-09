Google introduceert een speelse doodle met popcorn

Google’s logo ziet er vandaag een beetje anders uit dan je gewend bent, want het staat geheel in het teken van popcorn. Wat blijkt? Vandaag staat in het teken van popcorn. Het is lekker licht, het is de ideale snack voor bij een film en bovenal is het gewoon heel erg lekker van smaak.

Grootste popcornmachine ooit

Op deze dag in 2020 werd de grootste popcornmachine ooit gemaakt: het was in Thailand en het record staat nog steeds. Het gevaarte is 7,89 meter hoog, 3,53 meter breed en 2,83 meter diep en kan echt popcorn poppen. Of eigenlijk: mais. Mais maken we al sinds de 16e eeuw tot popcorn. In de Verenigde Staten was het in de 19e eeuw enorm populair en toen werd ook de eerste popcornmachine gemaakt: in 1890.

Inmiddels is het een wereldwijd geliefde snack. Wij eten graag zoet of zout (en sommige mensen zelfs zoet en zout door elkaar), maar in bijvoorbeeld Japan doen ze er nori op. Canada heeft maple syrup-popcorn en zo heeft elk land wel een favoriet of eigen smaak. In eerste instantie was popcorn in de Verenigde Staten een snack maar een heel ontbijt: je at het dan met melk.