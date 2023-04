​YoastCon: het evenement voor online marketeers en SEO-specialisten!

Ben jij een online marketeer of SEO-specialist en wil je je kennis en vaardigheden op het gebied van SEO naar een hoger niveau tillen? Dan mag je YoastCon zeker niet missen! YoastCon is hét evenement voor iedereen die geïnteresseerd is in zoekmachine-optimalisatie en contentmarketing.

Op YoastCon krijg je de kans om te netwerken met gelijkgestemde professionals, inspiratie op te doen van experts in de branche en je vaardigheden te verbeteren met praktische workshops en presentaties. Tijdens het evenement zal je leren over de nieuwste trends, technieken en strategieën in SEO en contentmarketing, waardoor je beter in staat bent om de online zichtbaarheid en vindbaarheid van je website te verbeteren.

Wat kun je verwachten op YoastCon?

YoastCon biedt een gevarieerd programma met verschillende sprekers en workshops. Enkele highlights van het evenement zijn:

Keynote presentaties: Door gerenommeerde sprekers (van o.a. Google) die dieper ingaan op de nieuwste ontwikkelingen in SEO en contentmarketing.

Workshops: Praktische sessies die je helpen om je vaardigheden te verbeteren, bijvoorbeeld op het gebied van het schrijven van effectieve webteksten of het optimaliseren van afbeeldingen voor zoekmachines.

Netwerken: Een unieke kans om te netwerken met andere professionals uit de branche en potentiële samenwerkingspartners te ontmoeten.

Borrel: Een feestelijke afsluiting van het evenement, waar je kunt ontspannen en genieten van een drankje en hapje met je nieuwe contacten.

Waar en wanneer vindt YoastCon plaats?

YoastCon vindt plaats in Nijmegen op donderdag 11 mei 2023. Het evenement vindt plaats in de Lindeberg, een sfeervolle en inspirerende locatie, waar je je helemaal kunt onderdompelen in de wereld van SEO en contentmarketing.

Koop nu je ticket voor YoastCon!

Wil jij je kennis en vaardigheden verbeteren en in contact komen met andere professionals uit de branche? Koop dan nu je ticket voor YoastCon en verzeker jezelf van een unieke en inspirerende ervaring. Wees er snel bij, want de tickets zijn beperkt beschikbaar!