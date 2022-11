​Wat is linkbuilding en wat maakt het belangrijk?

Als je een website runt, dan is de kans groot dat je wel eens mails graag met vragen over linkbuilding. Of het nu gaat om bedrijven die graag een linkje op jouw website reserveren of bedrijven die je ermee willen helpen: linkbuilding is een belangrijke factor van hoger komen in Google en dat is weer een belangrijke factor in het kunnen genereren van meer traffic naar je website.



Linkbuilding

Linkbuilding wordt ingezet om je website te linken aan bepaalde zoekwoorden. Deze backlinks zijn voor Google een belangrijke maatstaf om te begrijpen waar je website voor staat, maar ook hoe belangrijk je website is. Linken er veel websites naar jou, dan denkt Google automatisch dat je waarschijnlijk een belangrijke website bent voor een bepaald onderwerp. Wel verandert de manier waarop Google naar die backlinks kijkt regelmatig.

Zo werkt het bijvoorbeeld niet om een tekst te maken met daarin onder elk woord een linkje. Er moet echt een stevige tekst staan met daarin onder andere kopjes en een duidelijk verhaal dat niet aan elkaar hangt van de lange zinnen. Hoe beter websites die jouw linkje hebben staan het doen op Google, hoe hoger jouw website weer wordt geacht. Het is nogal een sneeuwbaleffect: geen wonder dus dat er veel heen en weer wordt gemaild over linkbuilding. En weet je niet precies hoe het werkt? Linkbuilden uitbesteden is dan altijd een mogelijkheid.

Een link voor Google

Daarbij blijft het onderwerp belangrijk. Als jouw website gaat over radio luisteren, dan heb je minder aan een linkje op een pagina over kattenvoer dan eentje op een pagina over radio 538. Het is echt belangrijk dat backlinks relevant zijn en als een website contact met je opneemt over het integreren van zo’n linkje, dan is dat waarschijnlijk omdat jij goed bij het onderwerp past.

Er zijn verschillende manieren waarop linkbuilding werkt. Je hoeft er niet altijd om te vragen in e-mails: door goede content te maken, zullen websites vanzelf naar je gaan linken. Het is ook mogelijk om geld te betalen voor een linkje op een andere pagina of er gewoon om te vragen zonder daar geld tegenover te zetten. Daarnaast is het ook belangrijk om in de gaten te houden welke links er al voor je website bestaan en of die nog wel relevant zijn en op de juiste plek staan. Tot slot kun je ook backlinks ruilen: hierbij link jij een keer naar de website van de ander en doet de ander dat ook terug naar jou.