​Ook Nederlandse mediabedrijven willen geld zien van Google

Nu willen Nederlandse mediabedrijven zich verenigen in een nieuwe auteursrechtenorganisatie (Collectieve Beheersorganisatie) om met Google in gesprek te gaan over vergoedingen voor het weergeven van hun nieuws. Denk daarbij aan mediabedrijven als Talpa, DPG, RTL, FD Mediagroep en NPO. Het gaat dus zowel om commerciële bedrijven als de publieke omroep, grote en kleine bedrijven én kranten, televisiebedrijven en internetmedia.

Google heeft in andere landen al akkoorden bereikt met media, bijvoorbeeld in Australië en Frankrijk. In Australië heeft het 1 miljard dollar vrijgemaakt om journalistieke producties te kunnen tonen van mediabedrijven. Ook dit was naar aanleiding van nieuwe wetgeving in Australië. Het is fijn dat er een akkoord is gekomen, want anders konden 19 miljoen Australiërs die Google maandelijks gebruiken helemaal geen zoekopdrachten meer kunnen doen naar nieuws.

Voordat Collectieve Beheersorganisatie mag gaan onderhandelen, moet het eerst goedkeuring krijgen van het College van Toezicht Auteursrechten, schrijft FD . De kans is groot dat die goedkeuring wel in orde komt, want er is een wijziging geweest in de Europese copyrightwetgeving waardoor uitgevers bij online platforms een toeslag kunnen vragen voor het tonen van hun berichten.

Nieuws op Google

In Frankrijk heeft Google de portemonnee getrokken en besloten om 76 miljoen te betalen om 121 Franse nieuwsuitgevers te kunnen betalen. Deze afspraak is gemaakt voor drie jaar en maakt een einde aan een lange ruzie tussen Google en de Franse nieuwsmedia. Ook hier is hetzelfde aan de hand als in Australië: nieuwsmedia weten dat Google miljarden verdient aan advertenties en dat kan onder andere door de content weer te geven van die media, waardoor ze het oneerlijk vinden dat zij hiervoor niet worden gecompenseerd. In Duitsland hetzelfde: daar is met honderden mediabedrijven een financiële afspraak gemaakt.

Als de Nederlandse media met Google in gesprek gaan, dan is het aannemelijk dat het wel tot een afspraak kan komen: immers doet Google het ook in andere landen. Sterker nog, Google heeft al deals gesloten met 300 uitgevers in Europa over het doorplaatsen van artikelen. Het is echter niet bekend hoeveel dat is en of er onder die nieuwsmedia ook uitgeverijen zijn die zich nu toch gaan verenigen tegen de zoekmachinegigant. Maar goed, eerst nog goedkeuring van de het College van Toezicht Auteursrechten dus.