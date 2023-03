Krijg een volledige SEO-update tijdens YoastCon 2023

De beroemde SEO-conferentie van Yoast is terug! Op 11 mei aanstaande verzamelt de internationale SEO top zich in het oosten van ons land. In De Lindenberg in Nijmegen vindt dan weer een nieuwe editie van de online marketing conferentie YoastCon plaats. De wereld van online marketing staat nooit stil en is weer volop in beweging! Zeker die ene nieuwe trend, AI, doet vragen om nieuwe (SEO) strategieën. Volgens Barry Adams moeten we onszelf vooral niet af laten leiden door de hype rondom generatieve AI. Volgens hem is AI slechts de nieuwste digitale trend, en net als alle trends die er hiervoor waren, en die er nog na zullen komen, kan het een handig hulpmiddel zijn als je er goed mee omgaat. YoastCon 2023 Tijd voor een dag vol inspiratie en informatie! Benieuwd naar het laatste nieuws rondom Bard, Ernie en ChatGPT? Thierry Mueller van Google gaan we daarover het hemd van zijn lijf vragen! Daarnaast zijn er bekende experts als Jes Scholtz, Barry Adams, Kate Toon, en Jono Alderson hun licht laten schijnen over al die hot topics in SEO. En uiteraard zijn alle experts van Yoast er ook, om je te voorzien van praktische, up-to-date SEO kennis via talks en workshops. Het event is geschikt voor alle SEO experts maar ook voor beginnende online marketeers die op zoek zijn naar praktische tips. Alle talks worden verzorgd door de absolute SEO top. Maar er zijn ook praktische workshops waarin je de juiste handvaten en handige tips krijgt die direct meer traffic naar je site kunnen opleveren. Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:

De laatste trends rondom Google en WordPress

Copywriting

Keyword onderzoek

Conversie optimalisatie

User research

Duurzaamheid, inclusiviteit en het web

Local en News SEO Wat de experts zelf over YoastCon zeggen:

I am looking forward to meeting the best people in our industry and learning from them. Also, knowing the Yoast team, the conference will be lots of fun :) - Miriam Schwab, Elementor.

This is not my first YoastCon, so my expectations are actually quite high. I expect to see a great group of people, both on stage and off, who are passionate about SEO and online marketing. - Els Aerts, AGConsult.

YoastCon is fun, educational, and super high energy! So excited to come back this year. - Kris Jones, LSEO.com

Workshops tijdens YoastCon Tjdens YoastCon is er ook weer de mogelijkheid om een workshop te volgen. De inschijvingen hiervoor starten begin april. Iedereen die al een ticket heeft krijgt als eerste toegang, daarna krijg je automatisch een link om je in te schrijven zodra je een kaartje koopt. Plekken zijn schaars dus wees er op tijd bij. Je hebt de keuze uit 2 mogelijkheden: 1. Workshop keyword onderzoek Keyword onderzoek is de basis van elke succesvolle SEO-strategie, maar het soms ook een beetje een ontmoedigende taak zijn. In deze workshop leert jij hoe je een goed keyword onderzoek voor je eigen website kunt doen en hoe je de zoekwoorden kunt ontdekken die jouw doelgroep gebruikt. Deze workshop duurt ongeveer 2 uur en is te volgen in het Engels of Nederlands. 2. Workshop SEO copywriting

Ook Copywriting is een essentieel onderdeel van SEO. In deze praktische workshop over SEO-copywriting leer je hoe je een blogpost maakt waar zowel zoekmachines als lezers dol op zullen zijn. Je krijgt begeleiding in elke fase van het copywritingproces. Deze workshop duurt ongeveer 1,5 uur en is te volgen in het Engels of Nederlands.

Sprekers tijdens YoastCon 2023 Een mooie line-up van uitstekende sprekers staat klaar om je onder te dompelen in de wereld van SEO. Er is genoeg te leren voor ondernemers, web specialisten, SEO experts, ontwikkelaars van online software, web redacteuren, marketeers en bloggers. Of je nu al jaren dagelijks met websites werkt of je juist eens wil verdiepen in al de mogelijkheden die website optimalisatie voor jouw bedrijf biedt. Deze mix zorgt ervoor dat YoastCon de ideale plek is voor bedrijven en individuen om elkaar te ontmoeten en kennis te delen. Hieronder een kleine greep uit het aanbod sprekers: Jes Scholz, Chief Marketing Officer bij de Zwitserse mediagigant Ringier.

Luke Carthy, een internationale spreker en tevens ervaren e-commerce consultant.

Marieke van de Rakt, Chief Growth Officer bij Yoast.

Joost de Valk, oprichter van Yoast.

Hannah Thorpe, Managing Director bij Verkeer, een Digital Marketing Bedrijf.

Barry Adams, een bekroonde SEO-consultant die gespecialiseerd is in technische en redactionele SEO voor publishers van over de hele wereld. Een overzicht van alle sprekers en het schema wanneer ze spreken zie je op de website van YoastCon. Waarom jij YoastCon 2023 niet wilt missen?

It's very rare to get a one-day conference that has such a high density of excellence in talks and community. I hope my talk can match the high standards from all the other speakers. I intend to show some of the intricate aspects of Google search which will help SEOs make smarter decisions and improve websites in a way that aligns with Google's own preferences. - Barry Adams, Keynote speaker.

Lots of fun and good conversations. And after that, a lot of energy to pursue new ideas. YoastCon always leaves me with my head full of ideas on new projects to pursue. - Marieke van de Rakt, Yoast.

While everyone thinks they can write great copy, they can't. And with the advent of ChatGPT, copy is going to get worse before it get's better. Learning how to write genuinely warm, conversational, conversation copy is a vital part of your marketing mis. You can't trust it to the cheap overseas freelancers. Or the robots. - Kate Toon

[Fotocredits heroimage - denisismagilov © Adobe Stock]