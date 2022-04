Hoe Google je gaat helpen je fiets te maken

Google Lens is het Zwitsers zakmes van Google. Het steekt al zijn kunstmatige intelligentie in de app om je versteld te doen staan van wat er al mogelijk is. Het is nu zelfs zo aangepast dat hij je kan helpen dingen vinden die je niet kunt omschrijven, maar die je in een bepaalde kleur wil hebben. We schreven al eerder over wat je allemaal met Google Lens kunt, maar er komt nu dus meer bij.

Lens als nieuwe zoekmachine Als je de figurines van je partner stiekem op Marktplaats wil verkopen en je zoekt naar de naam van een personage (en wat die figurine ongeveer moet kosten), dan kun je heel makkelijk de Google Lens-app openen en Google doet met al zijn zoekmachinekracht zijn best om soortgelijke producten te vinden. Dat is ook heel handig als je iemand ziet die een kledingstuk aan heeft dat je graag wil hebben. Vooral als je niet weet hoe je iets moet omschrijven, zoals een bepaalde stof. Weet jij bijvoorbeeld wat paisley is? Of kun je even niet op het woord polkadots komen? Google helpt je door de optie te geven om op die manier te zoeken met de Lens. Je hoeft bij Lens immers altijd alleen de camera van je telefoon te gebruiken om iets over een bepaald object te leren.

Google Lens Multisearch Google voegt deze nieuwe functie niet alleen toe om te laten zien wat het in huis heeft: het is in eerste instantie vooral geënt op shoppen. Zo kun je snel iets shoppen nadat je het hebt gevonden, waar Google uiteraard weer commissie op ontvangt. De nieuwe optie heet Multisearch. Google Lens breidt die zoekfunctie nu uit door je ook op kleur te laten zoeken. Zo kun je bijvoorbeeld kijken of je lievelingstrui nog in een andere kleur beschikbaar is, zelfs als je geen idee hebt waar je hem vandaan had. Ideaal. Wat er dus anders is aan voorheen, dat is dat er na je zoekopdracht met de lens een tekstvak verschijnt waarin je nog kunt specificeren op merk of kleur om zo eerder te komen waar je naar zoekt, zonder dat je hoeft te weten hoe iets heet.

Je fiets repareren Het gaat echter verder dan winkelen alleen, want Google maakt het ook mogelijk om je fiets te fiksen met Lens. Zo kun je bijvoorbeeld een Lens schieten van je fiets en daarna typen “how to fix” (hoe repareer je dit?). Ook kun je ervoor kiezen om een foto te maken van bijvoorbeeld iemands eyeliner en dan zoeken op ‘tutorial’. Eigenlijk zoek je dus zoals je altijd deed met Lens, maar nu geef je het wat extra context. Plus, als je ondanks de enorme plantentrend niet zulke groene vingers hebt, dan kun je Google Lens niet alleen gebruiken om vast te stellen met welke plant je te maken hebt, maar kun je ook opsnorren hoe je voor de plant moet zorgen. Google zegt dat het daarbij geen YouTube-zoekresultaten voorrang geeft (YouTube is van Google), maar dat het het hele wereldwijde web doorzoekt voor het juiste zoekresultaat. Google hoopt dat Lens steeds meer wordt gebruikt als zoekmachine zoals we Google.nl ook gebruiken. In eerste instantie gaat deze optie alleen live in de bèta-versie van de app in de Verenigde Staten, maar dit handige technische snufje komt waarschijnlijk snel naar Nederland.