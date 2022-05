Google Street View jarig: kijk nu oude Street View-beelden terug

Google Street View is alweer 15 jaar oud. Zo lang rijdt Google dus al met auto’s rond vol camera’s om onze aarde in kaart te brengen. Altijd leuk om regelmatig je huis op te zoeken en te kijken of er alweer een nieuwe Street View van je straat is gemaakt. Straks zie je waarschijnlijk echt verschil, want dan gebruikt Google een nieuwe camera.

De wereld in kaart brengen

Denk je eens in dat je vijftien jaar geleden in een meeting room zit met Larry Page van Google, die roept: ‘Laten we een kaart van de hele wereld maken, maar dan in 360 graden!’ Waarschijnlijk was je in lachen uitgebarsten: dat alleen al te doen van bijvoorbeeld een grotere stad als Amsterdam lijkt al een onbegonnen zaak met al zijn kleine straatjes. Het was echter bepaald geen grap, want inmiddels zijn we verbouwereerd als we van een bepaalde locatie geen goede Street View-beelden kunnen zien. Er worden zelfs viraal gaande videogames mee gemaakt.

Op 29 mei bestaat Street View precies 15 jaar en tegen die tijd zijn er meer dan 220 miljard afbeeldingen gemaakt in meer dan 100 landen. Kortom, het is Larry Page nog niet helemaal gelukt om zijn droom waar te maken (er zijn 195 landen op de aarde). Sinds 2009 is Street View in Nederland actief, waarbij Rotterdam, Amsterdam en Groningen de eerste steden waren die de Street View-behandeling kregen. Street View is echter niet alleen een leuke tool om alvast te kijken hoe de buurt van je vakantieverblijfplaats eruitziet, of om te kijken in wat voor buurt je Tinder-date precies woont.