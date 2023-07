​10 x waarom Google Lens handig is op vakantie

Lekker op vakantie deze zomer? Google Maps kan dan heel handig zijn, en de zoekmachine ook. Er is echter nog een app van Google die je verder helpt: Google Lens. Soms is het even zoeken waar de app is (en soms moet je hem zelfs apart nog downloaden), maar het is raadzaam om dat wel te doen. Dit is waarom.

1. Om de menukaart te raadplegen Het is een beetje een coronatijdperk-ding, maar veel restaurants hebben het menukaartgedeelte erin gehouden (en niet zozeer het online bestellen): een QR-code op de tafel waarmee je online het menu kunt bekijken. De kun je scannen en raadplegen met Google Lens. Het voordeel is dat er dan vaak meteen al een vertaling beschikbaar is binnen de website waar je naartoe wordt geleid, dat er altijd de nieuwste informatie kan worden geraadpleegd en dat je niet zo’n kleverige menukaart in je handen hoeft te hebben die al door vele eerdere gasten is vastgehouden. Iets hygiënischer, en je hoeft niet te wachten tot een ober de fysieke kaart komt brengen. Handig!

2. Om de menukaart direct te vertalen Ben je als de dood dat je een soort Mr Bean-moment krijgt omdat je per ongeluk koude tartaar besteld in een Frans restaurant? De menukaart raadplegen via QR-code is handig, maar dan zie je niet wat wat precies is. Met Google Lens kun je een menukaart die je fysiek voor je hebt liggen scannen en daarbij kun je een directe vertaling krijgen van wat er staat. Zo omzeil je dingen die je helemaal niet wil eten en smul je van iets waar je echt trek in had, mede omdat je volledig weet wat er staat dankzij de handige vertaalfunctie. 3. Zien hoe een gerecht eruitziet Met een crêpe Nutella kan er weinig misgaan, maar als je graag wil weten of de cheesecake gebakken is of meer kwarktaart-achtig is, dan kun je via Google Lens alvast zien hoe een gerecht eruitziet. Het werkt niet met alle gerechten, maar als je op het gerecht tikt dan kun je zien hoe het eruitziet en wat gasten voor jou erover hebben gezegd. Dat komt door een integratie met Google Maps, waardoor je toch net wat meer informatie hebt als je niet voor verrassingen wil komen te staan.

4. Weten hoe een gebouw heet Wandel je door een mooi plaatsje en wil je het thuisfront laten weten dat als ze ook ooit naar Inssbruck gaan, ze zeker een bepaald gebouw moeten bekijken omdat het heel mooi is? Als je de naam van het gebouw niet weet, dan kan dat gesprek al gauw een soort Hints worden. Google Lens kan gelukkig helpen: je hoeft alleen het gebouw te scannen en hij laat je onder ‘plaatsen’ weten hoe het heet. Dat praat een stuk makkelijker. 5. Makkelijker boodschappen doen Stel je voor dat je blarenpleisters nodig hebt of iets anders specifieks, maar je niet weet hoe het heet. Als je er nog eentje hebt, dan kun je die voor je lens houden en met de Lens-app scannen, waardoor je ziet hoe het heet. Ook handig als je op een marktje staat maar geen idee hebt of je gigantisch wordt opgelicht qua prijs: je scant het product en Google geeft je meteen de naam ervan en opties om het online te kopen. Ideaal als je dus aan iemand wil vragen of dat product ergens te koop is, of je dus simpelweg wil weten of je een goede deal hebt.

6. Soortgelijke kleding vinden Als je er op vakantie achterkomt dat je je bikinibroekje hebt vergeten, dan is dat vrij ongemakkelijk. Topless kan op sommige plekken zeker, maar andersom wordt toch ingewikkelder. Wil je graag het broekje snel opnieuw kopen, dan kun je ofwel het topje scannen, ofwel de foto van het product uit de webwinkel waar je het vandaan hebt gebruiken om te zien of er een soortgelijk product te koop is (en waar). Wil je het wel, maar dan in een andere kleur, dan kun je via Multisearch ook een kleurtje toevoegen, mocht je voor een leuke mix and match willen gaan. 7. Valuta omrekenen In Europa kom je prima uit met je euro’s, maar ga je naar Engeland, Zuid-Afrika, Vietnam of een ander land waar een andere valuta wordt gebruikt, dan sta je toch -zeker de eerste dagen- even met je mond vol tanden. Al dat omrekenen is vaak vermoeiend en je wil toch accuraat zijn, als het om geld gaat. Google Lens kan snel omrekenen door bijvoorbeeld een bonnetje te scannen, op de totaalprijs te tikken en het valuta-omrekenscherm te openen.

8. De rekening splitten Als je dan toch met de bon bezig bent: wist je dat Google Lens ook kan helpen uitrekenen hoe de rekening moet worden gesplit? Het kan niet op productniveau, maar als je met zijn drieën bent en allemaal een derde betaalt, dan is Lens je vriend. Die kan namelijk wanneer je de bon scant een menu openen waarin je de rekening kunt splitten. Let wel: niet in elk restaurant zitten ze te wachten op apart betalende mensen en het wordt ook als een vrij naar Nederlands trekje gezien, dus laat als het even kan één iemand betalen en stuur achteraf dan een betaalverzoek via je bank. 9. Deel je inpaklijst digitaal Ga je samen met een vriendin duiken in Egypte en heb je geen idee wat je daar allemaal voor moet inpakken? Je kunt je vriendin natuurlijk vragen om een uitvoerige uitleg van wat ze allemaal meeneemt, maar als ze een inpaklijst heeft gemaakt dan kan ze die ook makkelijk digitaliseren (handig als ze het handschrift van de gemiddelde dokter heeft). Google Lens kan een papier met handgeschreven tekst ontcijferen en dat betekent dat ze je makkelijk een inpaklijst kan sturen, puur door Lens te gebruiken en haar lijst te scannen en de digitale tekst te kopiëren en die in bijvoorbeeld WhatsApp of op de mail te zetten.

10. Vertalen als je offline bent In Europa kun je in bijna alle landen prima voort met je data-abonnement van thuis, maar in verder buitenland moet je vaak flink betalen om te kunnen surfen (tenzij je op de wifi kan). Zit je ergens in een taxi middenin het centrum van Manila en wil je graag iets vertalen, dan kan Lens dat voor je doen door zijn optie offline tekst te vertalen. Je moet hiervoor wel bepaalde talen eerst downloaden, dus ga goed voorbereid op pad door dat huiswerk even te doen.