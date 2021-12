Zes tech-giganten genereren meer internetverkeer dan de rest van de wereld

Er zijn veel natuurlijk veel meer, en serieuzere, voorbeelden van ongelijkheid in deze wereld dan de verdeling van het internetverkeer. De Kerstdagen lenen zich bij uitstek om daar bij stil te staan; wij eten ons klem terwijl een groot deel van de wereld honger lijdt. Wij overladen ons en onze geliefden met cadeaus, terwijl honderden miljoenen geen geld hebben voor schoon water. Tot zover de Kerstgedachte van 2021. Online is het al even ongelijk verdeeld. Wist je bijvoorbeeld dat zes tech-giganten samen meer internetverkeer genereren dan de rest van de wereld bij elkaar? Welke bedrijven dat zijn? We kennen ze allemaal: Google, Facebook, Netflix, Apple, Amazon en Microsoft.

Meer dan de helft van al het internetverkeer

Van de zes tech-giganten spant Google de kroon. De ‘zoekmachine’, die natuurlijk al lang veel meer is dan alleen een zoekmachine, is goed voor meer dan een vijfde van al het internetverkeer (21%). Bij het vorige meetmoment, in 2019, was dat nog ‘slechts’ 12 procent. Ook Facebook zag bijna een verdubbeling van haar aandeel in het wereldwijde internetverkeer. Het sociale netwerk is nu goed voor meer dan 15 procent, twee jaar geleden was dat nog iets minder dan 8 procent. Dit betekent dus dat alleen Google en Facebook al goed zijn voor meer dan een derde van al het internetverkeer.

De nummer drie, Netflix, was twee jaar geleden nog de nummer twee. De streaming dienst genereert nu nog ruim 9 procent van al het internetverkeer, ruim 2 procent minder dan in 2019. Daarbij moet natuurlijk wel rekening gehouden worden met het feit dat de dalingen, en stijgingen, relatief zijn aangezien het totale internetverkeer wereldwijd elk jaar nog altijd fors groeit.