Zelf een eigen website maken of het uitbesteden?

Je bent net een bedrijf begonnen en je wil graag aan de wereld kenbaar maken dat je bestaat. Eén van de beste manieren is om een website te bouwen. Dat zorgt er namelijk voor dat mensen je eerder vertrouwen, omdat je online goed te vinden bent. Maar, is het handig om dat zelf te gaan doen of kun je dat beter aan anderen overlaten?

Nieuwe zaak openen

Stel je voor, je opent een nieuwe bakkerszaak. Ten eerste wil je dan dat je online aanwezig bent. Mochten mensen je openingstijden willen weten, dan kunnen ze die vinden. Natuurlijk kun je dan ook alleen binnen Google een bedrijf aanmaken en die informatie invullen, maar mensen zijn visueel ingesteld. Ze willen zien wat ze kopen en dus heb je als bakker baat bij een website vol mooie plaatjes van de lekkere taartjes, Instagrammable koekjes en gezonde broodjes die je verkoopt.

Er zijn veel tools om zelf een website te bouwen, maar hoe handig die ook zijn, ze nemen enorm veel tijd in beslag. Een website bouwen kost sowieso veel tijd, maar zeker als je er weinig ervaring in hebt, dan ben je er waarschijnlijk dagen mee bezig. Uitbesteden is dan wat aantrekkelijker, zeker omdat je niet alles kunt uitbesteden. Zo zal je toch echt zelf aan het bakken moeten slaan en de foto’s van die baksels moeten maken, zodat de websitebouwer de input heeft die nodig is om er iets moois van te maken.

Webshop laten maken

Bovendien moet je alsnog zelf veel beslissingen nemen over de website: wil je er tabbladen op, wat moet daar dan op staan? Plus, als je eenmaal een website hebt laten maken, dan wil je die misschien wel uitbreiden en ook daar moet je zelf over nadenken. Stel dat je zaak zo goed loopt, dat je mensen de optie wil binnen om online lekkers te bestellen. Je kunt dan professionals je webshop laten maken. Immers komt daar wel wat meer bij kijken dan bij een simpele website. Producten moeten worden aangemaakt met allerlei informatie over grammen, allergenen en wat ze precies zijn. Daarnaast zijn er betaalstromen die goed moeten lopen, zodat die inkomsten van die shop wel naar jou gaan.

Het klinkt misschien vergezocht: moet je als plaatselijke bakker nou echt online aanwezig zijn? Zeker wel. Mensen zoeken steeds vaker vanuit hun luie stoel naar mogelijkheden om iets online te bestellen. Ook pakken we de telefoon zelden nog op om te bellen: iedereen verwacht dat dat soort informatie online te vinden is. Je wil online even snel kunnen opzoeken wat de openingstijden zijn, of de bakker wel een tompouce verkoopt en welke mogelijkheden er zijn voor groepsbestellingen. Als je lokale concurrent dit wel heeft en jij niet, dan weet je waarschijnlijk al voor welke bakker de klant zal kiezen.

Zelf doen of uitbesteden?

Het is bij het starten van een nieuw bedrijf natuurlijk heel druk: je wil de tijd en aandacht hebben voor je klanten, je producten verder verfijnen en zorgen dat het geld binnenkomt. Toch biedt het zeker meerwaarde om dat geld ook te investeren in een ervaren websitebouwer, zodat dat voor jou een zorg (en veel uitzoekwerk) minder is.

[Fotocredits - snowing12 © Adobe Stock]