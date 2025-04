Wikipedia zit in de problemen: wordt aangeklaagd in de VS

De openbaar aanklager van de Verenigde Staten wil Wikipedia aanpakken. De online encyclopedie zou propaganda verspreiden. De straf? De aanklager wil graag dat Wikipedia zijn status van non-profit verliest.

Wikipedia

Wikipedia is een gigantisch platform waarop iedereen pagina’s kan aanmaken en aanpassen. Er zijn allerlei curatoren aanwezig die de informatie checken, zodat er niet allemaal fouten in komen te staan. Het is een stichting die geen winstoogmerk heeft, maar je kunt wel donaties doen zodat je het platform helpt zijn servers online te kunnen houden. Wikipedia is gigantisch en geldt als een van de meest bezochte sites ter wereld.

Volgens waarnemend openbaar aanklager Ed Martin zou Wikimedia, de organisatie achter het platform, buitenlandse entiteiten toestaan propaganda te verspreiden. Het is aan de rechter om te bepalen of Wikimedia activiteiten aanbiedt die in strijd zijn met de wet. Als dat zo is, dan verliest het zijn status van stichting en moet het belasting gaan betalen. Iets wat uiteraard een enorm verschil uitmaakt voor Wikimedia.