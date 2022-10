Wikidata bereikt grens van 100 miljoen data items

Wikipedia kennen we allemaal. Wikidata is wat minder bekend. Dit 'zusje' van Wikipedia heeft afgelopen week de mijlpaal van 100 miljoen items bereikt.

Tien jaar geleden begon Wikidata als centrale opslagplaats voor gestructureerde data van Wikipedia. Wikidata is in jaren die volgden uitgegroeid tot een van de belangrijkste open (vrij toegankelijke) databases ter wereld.

Wikidata is een door mens en machine leesbare database, die oorspronkelijk is opgezet om Wikipedia te ondersteunen. Het is begonnen als de gedeelde bron voor gegevens die veel gebruikt worden in artikelen op Wikipedia. Dat kunnen biografische data zijn, zoals een geboortedatum of plaats. Maar ook gegevens als de maker van een schilderij of de coördinaten van een monument staan in Wikidata.

Vrij toegankelijk

De gegevens in Wikidata zijn vrijgegeven onder de Creative Commons Public Domain Mark (CC-0) en dus vrij herbruikbaar om te exporteren en te koppelen aan andere open datasets. Wikidata biedt zo wereldwijd ondersteuning aan vele andere sites: niet alleen de Wikimedia-projecten (zoals Wikipedia) profiteren hier dus van.

Wikidata is net als Wikipedia vrijwilligerswerk en kent ruim 12.000 actieve bewerkers. Vrijwilligers wereldwijd voegen niet alleen gegevens toe, maar onderhouden ook de data.



Kennis-en erfgoedinstellingen

Wikidata krijgt steeds meer aandacht en waardering bij kennis- en erfgoedinstellingen. Via Wikidata kunnen instellingen namelijk collecties aan elkaar verbinden en hun eigen data verrijken. Wikimedia Nederland begeleidt bibliotheken, onderwijs- en erfgoedinstellingen en andere kennisorganisaties bij het delen van beeld en data zodat hun collecties beschikbaar gemaakt kunnen worden voor iedereen, waar ook ter wereld.

Meer leren over Wikidata?

Wikimedia Nederland organiseert regelmatig Wikidata workshops voor beginners en gevorderden. Speciaal voor nieuwe gebruikers zijn interactieve tutorials ontwikkeld zoals de Wikidata Tours.

[Fotocredits - BillionPhotos.com © Adobe Stock]