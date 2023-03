​Voor het eerst in de EU: dit is wat AI-surveillance inhoudt

AI-camerasysteem

De Franse overheid buigt zich over een manier om een AI-systeem te gebruiken dat zich nu nog in een experimentele fase bevindt. De AI is getraind op het distilleren van verdachte zaken. Dat kan bijvoorbeeld zijn wanneer er in één keer een grote groep mensen in beweging komt op een vreemd moment, maar ook een verlaten tas. Het is dus niet alleen om mensen in de gaten te houden, maar ook potentieel gevaar geplant door mensen.

Op zich is AI-surveillance zeker niet nieuw. We hebben dit ook gezien bij het omstreden WK voetbal vorig jaar in Qatar. Daar werden ook slimme camera’s ingezet om vanalles en nogwat in de gaten te houden. Gaan de olympische spelen ook zo omstreden worden? Natuurlijk zijn de algemene wetten en regels in Frankrijk veel meer zoals die van ons, maar het is zeker niet gezegd dat videosurveillance dan maar oké is.