Virtuele Apple Worldwide Developers Conference start vanaf 22 juni

Apple heeft zoals verwacht aangekondigd dat het jaarlijkse Worldwide Developers Conference dit keer in virtuele vorm wordt gehouden, vanaf 22 juni in de Apple Developer-app en op de Apple Developer-website.

Deelname is gratis voor ontwikkelaars. Het bedrijf heeft ook Swift Student Challenge onder de aandacht gebracht, een mooie kans voor beginnende ontwikkelaars om hun programmeerkunsten te demonstreren met een zelfgemaakte Swift-playground.

31e editie WWDC



Tijdens alweer de 31e editie van WWDC krijgen miljoenen creatieve en innovatieve ontwikkelaars wereldwijd als allereersten toegang tot de nieuwe versies van iOS, iPadOS, macOS, tvOS en watchOS, en kunnen ze hun licht opsteken bij de engineers van Apple. Zo zijn ze perfect toegerust om geweldige apps te bouwen die het leven van Apple klanten overal ter wereld verrijken.

"WWDC20 wordt groter dan ooit en brengt straks gedurende een week in juni maar liefst 23 miljoen ontwikkelaars bij elkaar. We kunnen niet wachten om te vertellen waar het met de diverse Apple platforms naartoe gaat," aldus Phil Schiller, Senior Vice President Worldwide Marketing bij Apple. "Ontwikkelaars kunnen zich alvast verheugen op een scala aan nieuwe tools om nog mooiere apps te bouwen en diensten op touw te zetten. Hoewel het bijna zover is, zullen we tussentijds nog een tipje van de sluier oplichten en laten weten wat we voor WWDC20 zoal in petto hebben."

Beginnende ontwikkelaars



"Ook beginnende ontwikkelaars tellen mee bij Apple en vorig jaar mochten we er maar liefst 350 verwelkomen uit 37 verschillende landen," zegt Craig Federighi, Senior Vice President Software Engineering bij Apple.

Swift Playgrounds is een baanbrekende app voor iPad en Mac waarin beginnende ontwikkelaars op een leuke en interactieve manier leren programmeren met Swift. Vanaf nu tot en met 18 mei om 08:59 (CET) kunnen beginnende ontwikkelaars meedoen aan de Swift Student Challenge met een interactieve scène van drie minuten die ze hebben gemaakt in een Swift-playground.

Meer info volgt

In de Apple Developer-app vinden ontwikkelaars vanaf juni meer informatie over het programma van WWDC20, waaronder details over de Keynote en de Platforms State of the Union, het tijdschema voor de diverse sessies en meer. Ook op de Apple Developer-website en via e-mail zal te zijner tijd meer informatie worden verstrekt.