​Verwijder nu makkelijker persoonlijke gegevens van Google

Prijkt jouw thuisadres op Google en vind je dat niet prettig? Het wordt nu makkelijker om dit soort persoonlijke informatie van Google te verwijderen. Google heeft een tool gemaakt die ‘Results about you’ heet (resultaten over jou) en daarmee kun je niet alleen zien welke persoonlijke gegevens in de zoekmachine staan, maar ook kun je ze daar verwijderen.

Wil je weten of jij al toegang hebt tot de functie? Zorg dat je de meest recente versie van de Google-app op je Android-toestel hebt draaien en tik op je avatar rechtsboven. Je ziet dan mogelijk het nieuwe ‘Results about you’. Je kunt daar lezen hoe je kan aanvragen dat Google zoekresultaten die je persoonlijke informatie onthullen verwijdert. Denk aan je ip-adres, je telefoonnummer en je huisadres.

9to5Google spotte de vernieuwing. Google heeft het ook al eerder aangekondigd. Tijdens zijn jaarlijkse I/O-presentatie kondigde het de oplossing aan. Het laat erover weten: “Het is belangrijk te weten dat wanneer we verwijderingsverzoeken ontvangen, we alle inhoud op de webpagina zullen evalueren om ervoor te zorgen dat we de beschikbaarheid van andere informatie die algemeen nuttig is, bijvoorbeeld in nieuwsartikelen, niet beperken. En natuurlijk verwijdert het verwijderen van contactgegevens uit Google Search deze niet van het web, en daarom wil je misschien rechtstreeks contact opnemen met de hostingsite, als je dat prettig vindt.”

Persoonlijke gegevens verwijderen

Nadat je iets hebt aangegeven bij Google, kun je in de gaten houden in hoeverre Google je aanvraag al heeft verwerkt. Je kunt bij elke aanvraag aangeven waarom je het verwijderd wilt hebben. De opties zijn: het toont mijn persoonlijke contactgegevens, het toont mijn contactinformatie met de bedoeling me te kwetsen, het toont andere persoonlijke informatie, het toont illegale informatie of het is niet meer up-to-date.

Je kon eerder ook al aanvragen dat je persoonlijke gegevens zouden worden verwijderd door Google, maar dat was een aanzienlijk complexer proces. Nu wordt het iets makkelijker gemaakt om bijvoorbeeld je adres af te schermen. Het proces is verder nog precies hetzelfde, maar Google maakt het aan de 'aanvraagkant' wat makkelijker om het te doen. Wat je wel moet weten, dat is dat Google het resultaat alleen verwijderd uit de zoekmachine: de website waarop je adres te lezen is, die is nog steeds online beschikbaar en je zal dus de hostingpartij of de eigenaar van die website moeten aanschrijven als je de gegevens helemaal van het internet wenst te verwijderen.