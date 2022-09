Google ‘personaliseert’ App reviews Play Store

Wanneer je op zoek bent naar een app in de Google Play Store dan kunnen de reviews van andere gebruikers een handig hulpmiddel zijn om te bepalen welke specifieke app je het beste kunt gebruiken. Doorgaans zijn in de appwinkel van Google immers voor elk onderwerp vele tientallen verschillende apps beschikbaar die allemaal claimen hetzelfde even goed, of de een nog beter dan de ander, te doen.

Waardevolle reviews voorkomen ergernis

De praktijk is vaak iets anders. Google kan natuurlijk weinig doen aan de kwaliteit van de appmaker, maar lost nu wel een ander probleem op. Vanaf nu zijn de reviews van een app die op jouw smartphone of tablet getoond worden afkomstig van gebruikers die hetzelfde toestel hebben.

Het feit dat een Android app uit de Google Play Store prima functioneert op de Samsung Galaxy S22 van een gebruiker wil namelijk niet zeggen dat de betreffende app op (even) goed presteert op een OnePlus 10 of zelfs een oudere Samsung smartphone. Dan denk je een geweldige app te hebben, die in de praktijk echter niet (optimaal) functioneert op jouw toestel. Dat is vervelend en ronduit zuur als het ook eens een betaalde app is. Het personaliseren van reviews in de Google Play Store moet die ergernis helpen voorkomen.

Google heeft de nu, in redelijke stilte doorgevoerde, wijziging overigens een jaar geleden al aangekondigd.