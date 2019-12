​Val me niet lastig! Zeker niet thuis…

In mijn buurt zie ik dan ook steeds meer mensen die ook een “Nee, geen collectes, geloofsovertuigers of verkopers” sticker ophangen. Steeds meer en ook in diverse formaten en uitingen. Sinds een aantal jaren heb ik er ook zo een geplaatst. Heerlijk! Er wordt amper nog aangebeld, behalve buurtkinderen die weer actief zijn voor Kinderpostzegels. Meest leuke voorbeeld is een sticker waarop staat dat de huiseigenaar per uur rekent voor het beluisteren van je salespitch. Ik moet er ook zo een laten maken in het Nederlands.

In een bedrijfsblog en een reeks Instagram-verhalen, gepubliceerd na Halloween, heeft Ring laten zien dat het gevoelige gegevens verzamelt, opslaat en analyseert over hoe, wanneer en waar mensen de deurbelcamera's gebruiken. Ring zegt dat in de Verenigde Staten, de deurbelcamera's 15,8 miljoen keer werden geactiveerd tijdens Halloween.

Is onze huis nou echt wel heilig als het gaat om privacy ? Hoe dan om te gaan met allerlei technische snufjes die ons huis binnensluipen al dan niet omdat ze echt handig zijn. Er zijn genoeg apparaten in en rond onze huizen met camera’s en andere sensoren zoals Ring, Nest of Alexa.

De laatste plek die nog ‘heilig’ is voor veel mensen is hun eigen huis. Velen willen dus niemand aan de deur, zeker niet als het opdringerige verkopers zijn. Terwijl er ook best wel genoeg mensen zijn in eenzaamheid die het misschien juist wel fijn vinden dat er in ieder geval wordt aangebeld.

Het is tijd voor een nieuwe sociale norm: als je een deurbel hebt met een ingebouwde camera, moet je bezoekers laten weten dat ze worden opgenomen. In het ideale geval zou je ook om hun toestemming vragen voordat je een video plaatst waarin ze zijn opgenomen. Maar tot op zekere hoogte ligt dat niet in jouw handen: door akkoord te gaan met de servicevoorwaarden, geven gebruikers Ring het recht om advertenties te verspreiden en te maken van alle beelden die worden opgenomen of gedeeld met de Neighbor veiligheids-app of elders.

Ring is laatst ook in opspraak geweest vanwege een hacker. “Een 8-jarig meisje uit Tennessee hoorde plots muziek spelen uit de Ring-camera die enkele dagen terug in haar slaapkamer was geïnstalleerd. Toen ze vroeg wie daar was, antwoordde de camera terug: "It's Santa. It's your best friend." Een hacker had ingebroken in de camera, en kon dus meekijken in de slaapkamer en de luidspreker gebruiken.

Privacy in huis?

Volgens mij is het al te laat voor ons omtrent privacy in huis. Vanaf het moment dat we een smartphone in huis gehaald hebben, is bijna alles al weggegeven. Toch probeer ik de schijn te bewaren dat ik thuis de privacy heb die ik wens en koop ik even geen Ring, Nest, Alexa of Google home voor thuis. En hopelijk blijven de wasmachines, koelkasten en tosti-ijzers dan nog even standaard geleverd zonder camera’s.