Uitgevers uit onder andere Nederland eisen 25 miljard van Google

Google heeft een grote vinger in de pap als het gaat om het gevonden worden van berichtgeving vanuit de media. Het bepaalt met zijn algoritme welke media er bovenaan komen te staan en heeft daardoor grote invloed op de concurrentie binnen dit domein. Teveel, vinden uitgevers, die nu 25 miljard euro van Google eisen in een rechtszaak die in Nederland plaatsvindt.

Het klinkt mooi wat Google zegt, maar het is niet de eerste keer dat het te maken heeft met dit soort problematiek. In Australië leek het er zelfs even op dat Google helemaal zou verdwijnen omdat het zoveel problemen had met uitgevers. In Frankrijk kreeg Google in 2021 een boete van 220 miljoen euro omdat het een veel te machtige positie zou hebben in de online-advertentiemarkt. Het zou enorm hoge commissies vragen en dat is allemaal geld dat anders naar uitgevers zelf zou zijn gegaan.

De vraag is welke Nederlandse uitgevers zich bij de rechtszaak voegen. Er wordt gesuggereerd dat het zou gaan om DPG Media en Mediahuis, maar hierover wil de advocaat geen uitspraken doen. In ieder geval zijn er twee grote, Nederlandse uitgevers die zich bij de strijd hebben aangesloten. Echt strijd, want Google is niet van plan om een voet te verzetten. Het vindt dat er flink wordt gespeculeerd en meent dat het juist heel goed samenwerkt met uitgevers uit dit continent. Het zegt juist dat het uitgevers helpt om inkomsten te genereren.

Veiling

De cijfers liegen er ook niet om: Google is dan niet altijd even open over zijn cijfers, het heeft op de advertentiemarkt een marktaandeel van meer dan 90 procent. Bizar hoog en veelzeggend. Google weet alles over advertenties: hoe ze werken, wat ze kosten en wat ze opbrengen. En juist omdat het zo machtig is qua aanwezigheid op het internet met zijn zoekmachine en op smartphones met zijn Android-besturingssysteem, is de wereld enorm Google-minded geworden. Google kan door al die macht en inzichten altijd zorgen dat het zelf het beste uit de verf komt (dus ook financieel gezien).

Voor advertenties op de zoekmachine kunnen bedrijven meedoen aan een soort veiling. Zo is bovenaan in Google komen te staan een kwestie van wat de gek ervoor geeft. Je hebt geen idee wat anderen bieden en moet daar dan zelf sowieso boven gaan zitten. De commissie erop is bovendien vrij hoog: 20 procent. Uitgevers zijn dat helemaal zat, waardoor de ene na de andere rechtszaak dient. De EU heeft zijn ogen ook al een hele tijd gericht op grote techbedrijven en daar is Google er een van. Het zou mededigingsregels schenden door eigen diensten hoger te waarderen dan die van de concurrentie. Dit onderzoek loopt nog.