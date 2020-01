​Star Wars easter egg gevonden in Google Maps

Je zal zien dat je erheen gaat op dezelfde wijze als het bekende ruimtevaartuig van Han Solo en zijn vrienden. Je flitst in een keer naar de planeet toe waarbij allerlei strepen aangeven dat je in één keer door de ruimte springt. Waarschijnlijk heeft Google dit grapje toegevoegd om de release van de meest recente Star Wars-film The Rise of Skywalker te vieren, waarin de Millennium Falcon weer een prominente rol heeft.

Google houdt van Star Wars

Het is niet de eerste keer dat Google iets grappigs uithaalt met Star Wars. Zo heeft het ter gelegenheid van de release van de film waar de recent afgesloten trilogie mee begon, The Force Awakens, speciale zoekresultaten getoond. Als je zocht op ‘a long time ago in a galaxy far, far away’, dan kreeg je de bekende opening uit de film te zien, compleet met muziek. Helaas is die inmiddels niet meer beschikbaar, want waar Google helaas ook goed in is, dat is de grapjes na enige tijd weer te verwijderen.

Gelukkig is er altijd wel een easter egg te vinden bij Google, want het bedrijf is dol op dit soort geheime grapjes. Zo berichtten we eerder al over met een Game of Thrones-achtige draak rondreizen in Maps, of met Mario Kart als je meer een gamer bent. Nog steeds verandert het gele poppetje rechtsonderin (genaamd Pegman) Maps in een klein monstertje als je op Maps zoekt naar Loch Ness en iets inzoomt op de plaats van het mythische (of toch niet?) monster. Diezelfde Pegman verandert in de Queen Mum als je inzoomt op Buckingham Palace.