Producten EasyToys liggen nu ook in de schappen bij Kruidvat

Kruidvat gaat vanaf 23 september een aantal erotische producten verkopen van EasyToys. De speeltjes en aanverwanten komen te liggen in 1.200 winkels in Nederland en België en natuurlijk ook online op Kruidvat.nl. Dankzij deze overeenkomst verdubbelt de erotische webshop in één keer zijn aanwezigheid in het Nederlandse en Belgische winkelbestand.

Eotische producten

EasyToys is al langer te vinden in fysieke winkels. In 2022 lanceerde de webshop met Hema een lijn van seksspeeltjes die sindsdien verkocht worden in vestigingen van het bekende warenhuis, terwijl lingerieketen Hunkemöller een private toyscollectie toevoegde aan het assortiment. Ook heeft EasyToys 2 eigen winkels in Groningen en in Den Haag. En breidt de webshop zijn bereik dus flink uit dankzij de samenwerking met Kruidvat.

Drempelverlagend

De verkoop van erotische producten van EasyToys door de drogisterijketen verlaagt voor mensen de drempel om deze artikelen te kopen, verwacht Joël Groen, commercieel directeur EasyToys. “Onze missie is dat iedereen plezier heeft en een gezond seksleven hoort daarbij. Het is daarom goed dat onze speeltjes verkrijgbaar zijn voor volwassen consumenten en dat is mogelijk door de toevoeging van onze producten aan het assortiment van Kruidvat.”

“Bij Kruidvat vinden we dat iedereen zich gezond, mooi en goed mag voelen”, zegt Anna Catharina Homan, category manager bij AS Watson Health & Beauty Benelux, waar Kruidvat onderdeel van is. “Het taboe rondom seksuele gezondheid wordt gelukkig steeds kleiner en het bereikbaar maken van deze producten draagt daar zeker aan bij. Ook zien we dat de verkoop van ons assortiment voor volwassenen al geruime tijd stijgt, waardoor het een logische stap is om dat verder uit te breiden.”

Explorers Box

Voor Kruidvat heeft EasyToys een Explorers Box samengesteld die in gelimiteerde oplage beschikbaar zal zijn. Hierin is de Lily vibrator opgenomen, één van de best verkochte items van de erotiekgigant, en een Bullet vibrator. De box is bedoeld als een soort starterspakket voor mensen die meer plezier willen beleven in de slaapkamer. De set wordt aangevuld met een butt plug, glijmiddel op waterbasis en toy cleaner om de speeltjes na gebruik weer schoon te maken.