Populaire websites, van AOL tot Google

Ik weet natuurlijk niet wanneer de gemiddelde lezer het internet ontdekte. Voor mij was dat in 1994. Toen het world wide web nog slechts enkele duizenden websites telde. Voor toegang, ook vanuit Nederland, moest je met een modem inbellen, bij voorkeur met een account van America Online (AOL). Eenmaal 'online' kon de wondere wereld van het internet verkend worden, en dat alles met een 'duizelingwekkende snelheid' van 1200 baud (1,2 Kbps).

AOL was de eerste populaire website

Zoals het in den beginne van het openbare wereldwijde internet gebruikelijk was, begon het surfen bij de startpagina van de dienst die de verbinding tot stand bracht, beter bekend als de access-provider. Het is dan ook niet zo gek dat America Online, AOL dus, in die jaren - als een van de eerste access-providers - ook de meest populaire (bezochte) website had. Tot de populaire websites van het eerste uur, maar qua bezoek op gepaste afstand van AOL, behoorden Bloomberg, MTV, Apple, IMdb en good old Netscape, de webbrowser van het eerste uur.

Fast forward naar 2022 en de top tien van best bezochte websites ziet er compleet anders uit. De enige website die nog steeds in die lijst staat is Yahoo!. James Eagle maakte een bijzondere animatie van de verschuivingen in de lijst met tien best bezochte websites tussen januari 1993 en januari 2022.