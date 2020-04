Ook Uber denkt aan de zorgmedewerkers en komt met UberMedics

Uber introduceert vandaag, woensdag 1 april, een nieuw initiatief in Nederland: UberMedics. Zorgmedewerkers krijgen hiermee 25% korting op ritten besteld via het Uber platform en bestellingen via Uber Eats. Het platform introduceert het initiatief uit solidariteit met zorgmedewerkers die zich dagelijks moeten verplaatsen in steeds moeilijkere omstandigheden.

De 25% korting die zij krijgen op een rit bedraagt de service fee die normaliter naar Uber gaat. Uber Eats biedt een gift van 25% op een bestelde maaltijd. Partner chauffeurs en restaurants blijven hierdoor hetzelfde tarief verdienen als bij een reguliere rit en maaltijd. Partner chauffeurs op het platform kunnen via de app aangeven of ze medisch personeel willen vervoeren of niet en kunnen UberMedics op ieder moment in- of uitschakelen.

Maurits Schönfeld, General Manager Uber Benelux: "Met de introductie van UberMedics willen we een steentje bijdragen aan het mobiel houden van zorgmedewerkers. Wij vinden het belangrijk om deze helden te ontzorgen waar we kunnen in deze moeilijke tijden. Met dit initiatief willen wij het voor hen makkelijker maken om veilig, comfortabel en snel te blijven reizen en eten."

Maatregelen rondom Coronavirus

De nieuwe initiatieven zijn een aanvulling op reeds genomen maatregelen door het platform. Zo worden partner chauffeurs die COVID-19 hebben opgelopen of in quarantaine zitten 14 dagen financieel gecompenseerd, zijn er afspraken gemaakt met leasemaatschappijen om de kosten voor partner chauffeurs te drukken en worden er plastic schermen voor in de auto’s verstrekt. Voor maaltijdbezorgers is er eveneens 14 dagen financiële ondersteuning en helpt Uber Eats restaurants om ook in deze lastige tijden bezorgen op een veilige manier mogelijk te houden. Uber blijft ook de komende periode mogelijkheden uitrollen om partner chauffeurs, restaurant partners en koeriers extra te ondersteunen in deze moeilijke periode.

Hoe UberMedics werkt

Uber heeft bij de lancering honderden accounts van zorgmedewerkers automatisch toegang gegeven tot UberMedics in de Uber app op basis van de e-mailadressen van bekende zorginstellingen*.

Als zorgmedewerkers al een Uber -account hebben, loggen ze in met hun bestaande Uber -inloggegevens. Vul het aanvraagformulier in de Uber app in via ☰ (menu) > Help > Meer > Vraag toegang tot UberMedics. Je aanvraag wordt binnen 24 uur beoordeeld. Zodra je aanvraag is goedgekeurd, verschijnt er een nieuwe optie in de app wanneer je een rit besteld: ‘UberMedics’. Selecteer ‘UberMedics’ om een rit met 25% korting te boeken.

*de lijst van zorginstellingen: Amphia Ziekenhuis, BovenIJ Ziekenhuis, Catharina Ziekenhuis, Diakonessenhuis, Erasmus UMC, ETZ Elisabeth, Flevoziekenhuis, Franciscus Gasthuis & Vlietland, Haga Ziekenhuis, HMC Antoniushove, HMC Bronovo, HMC Westeinde, Ikazia Ziekenhuis, Isala Ziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum, Máxima MC Eindhoven, Medisch Spectrum Twente, OLVG, Reinier de Graaf Ziekenhuis, Spaarne Gasthuis, St Antonius Ziekenhuis, St. Anna Ziekenhuis, UMC Utrecht, VUMC