Ook Twinkle ziet een daling van de online bestedingen

Het was onlangs al in het nieuws. We shoppen minder online. Nu was een normalisatie, na de enorme stijging van online winkelen – gedreven door corona – ook wel te verwachten. Echter, de energie- en Oekraïene-crises hebben er ook voor gezorgd dat we iets voorzichtiger met ons geld omgaan. De daling van de online bestedingen is ook terug te zien in de Twinkle 100, een jaarlijkse lijst met de 100 best presterende online shops.

Minder omzet online shops

Waar de gezamenlijke omzet van de in totaal 300 grootste Nederlandse webshops vorig jaar nog boven de 26,5 miljard euro uitkwam, is dat dat bedrag dit jaar met ongeveer 2 procent gedaald, tot net iets boven de 26 miljard euro. Het is voor het eerst sinds het bestaan van de Twinkle 100, in 2008, dat zij een omzetdaling constateren.

Hoewel de daling dus goed te verklaren is, en min of meer dus ook verwacht werd, staat deze trend wel in schril contrast met die van een haar geleden. Toen steeg de omzet, vergeleken met 2021, maar liefst met 27,5 procent. Overigens moet bij de genoemde bedragen wel vermeld worden dat niet alle webshops en bedrijven die online producten verkopen, de exacte omzetcijfers delen. In die gevallen doet Twinkle een schatting.

Bol nog altijd de grootste

De top van de Twinkle 100 wordt nog altijd aangevoerd door Bol (voorheen Bol.com), maet een omzet van net iets meer dan 4 miljard euro. De nummer 2, Albert Heijn, volgt met een omzet van 1,7 miljard op gepaste afstand. Appie wordt op haar beurt in de nek gezeten door Coolblue, dat op de derde plek staat met 1,55 miljard. De volledige Top 10 kun je hieronder zien.