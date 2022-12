Onderzoek: Online aankopen en bestedingen lijken te stabiliseren

Waar vorig jaar in Q3 bijna drie keer zo veel pakketreizen werden gekocht als het jaar daarvoor, is de groei dit jaar gestabiliseerd. “In 2021 ging de samenleving vanaf juni weer open en reisden consumenten weer massaal naar het buitenland. De online diensten hebben toen een flinke vlucht genomen en op dat niveau stabiliseert het nu”, zegt Marlene ten Ham, directeur bij Thuiswinkel.org. “Als we de cijfers naast de afgelopen kwartalen houden, zien we een minder extreme groei in de totale bestedingen, en een minder extreme daling in het aantal aankopen. De extremen die we afgelopen twee jaar hebben gezien, zijn er nu uit. Kijken we terug naar 2019 (voor corona), dan liggen het aantal aankopen en de online bestedingen van zowel producten als diensten nu alsnog gemiddeld hoger”, aldus Ten Ham.

In Q3 van 2022 zijn de online consumentenbestedingen iets toegenomen. In totaal hebben Nederlandse consumenten in Q3 2022 € 7,2 miljard online uitgegeven, 4% meer dan in Q3 2021. Deze groei wordt veroorzaakt door een groei in online bestedingen aan diensten (+14%), aangejaagd door een groei in pakketreizen (+20%) en tickets voor attracties en evenementen (+19%). Het aantal aankopen van diensten blijft redelijk stabiel (+1%), maar omdat consumenten minder producten kopen daalt het totaal aantal online aankopen wel (-5%) vergeleken met Q3 2021. Zo blijkt uit de meest recente versie van de Thuiswinkel Markt Monitor, het onderzoek naar online consumentenbestedingen in Nederland.

Gemiddeld besteed bedrag per aankoop hoger



Per aankoop wordt er in Q3 2022 meer uitgegeven dan in Q3 2021: het gemiddeld besteed bedrag per online aankoop neemt toe met 9%. Dit komt met name door het gemiddeld besteed bedrag per aankoop van diensten: tickets voor attracties en evenementen stijgen met 21%, pakketreizen met 14% en losse vliegtickets en accommodaties met 8% vergeleken met vorig jaar.

Cross-border bestedingen nemen toe

Cross-border bestedingen zijn gestegen met 12% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Dit wordt veroorzaakt door de bestedingen aan diensten die stijgen met 28%, met name door uitgaven aan pakketreizen en losse vliegtickets & accommodaties in het buitenland. “De meeste cross-border bestedingen vinden plaats binnen Europa, maar we zien het aandeel van niet-Europese landen in de cross-border bestedingen van diensten toenemen in Q3. Nederlanders hebben bijvoorbeeld meer online uitgegeven aan diensten in de VS”, zegt Ten Ham. Cross-border bestedingen aan producten zijn stabiel.

Smartphone steeds populairder



In het derde kwartaal van 2022 deed 87% van de Nederlanders (15+) een aankoop online, een vergelijkbaar aandeel met vorig jaar. De desktop en laptop blijven de dominante devices bij online shoppen, maar het smartphone-aandeel stijgt vergeleken met vorig jaar. iDEAL wordt nog steeds veruit het meest gebruikt als betaalmiddel voor het doen van online aankopen, alhoewel het aandeel licht daalt (van 71% naar 69%). Creditcard en Klarna vergroten hun aandeel (beide +1%). Creditcard groeit het hardst in aankopen van losse vliegtickets en accommodaties, terwijl Klarna groeit in kleding. Groei van het aandeel creditcard is ook te wijden aan de toename van cross-border aankopen, maar ook daar blijft iDEAL de meest gebruikte betaalwijze.

Onderzoek

Dit onderzoek is door GfK uitgevoerd, in opdracht van Thuiswinkel.org en mede-opdrachtgever Retail Insiders en in samenwerking met PostNL, Betaalvereniging Nederland en Currence.

[Fotocredits © Mymemo - Adobe Stock]