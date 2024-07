Nog een paar uur en Amazon Prime Day begint

Amazon gaf deze avond een feestje ter ere van Amazon Prime Day. Het is één Day, maar twee dagen, waarop leden van Amazon Prime extra diepe kortingen kunnen verwachten op ondere andere wc-papier. Het schijnt het meestverkochte Prime-product in Nederland te zijn.

Amazon Prime Day

Sowieso zijn we volgens Amazon erg praktisch ingesteld, getuige het feit dat het tweede meestverkochte product Oral-B-opzetstukjes zijn. Nummer drie is dan wel weer wat spannender en meer in ons straatje: drones. Dat is ook meer het beeld wat we bij Prime Days hebben, namelijk dat er ook veel elektrische gadgets in de aanbieding zijn.

Amazon is in 2020 neergestreken in Nederland, maar er zijn in de afgelopen jaren al veel meer producten bijgekomen. Het zijn er nu 750 miljoen die je tot je beschikking hebt, versus de 100 miljoen waar Amazon mee begon. 7000 Nederlandse MKB’ers bieden hun producten aan via het verkoopplatform. Bezorging is ook verbeterd. Er zijn 10 miljoen producten die de volgende dag worden gebracht, terwijl er inmiddels ook 1 miljoen producten zijn die je dezelfde dag nog in huis kunt hebben. Amazon opereert voor Nederland vooruit vanuit zijn distributiecentrum in München, maar er is ook een soort dependance in Schiphol waarvanuit Amazon de klant bedient.

When is Amazon Prime Day 2024? Dates, deals and what to know about summer sales event https://t.co/bKycQn7rpk — USA TODAY (@USATODAY) July 15, 2024

Tienduizend deals

De komende dagen zijn er meer dan tienduizend deals te vinden op Amazon, met diepe kortingen en iets minder diepe kortingen, maar het is zeker de moeite waard om te kijken als je een bepaalde gadget wil van gaan kopen. Amazon deelde trouwens ook wat nieuws over Amazon Prime Video, namelijk dat de streamingdienst binnenkort wordt voorzien van de crimi-serie Bad Standing, een derde seizoen van de Nederlandse Last One Laughing en een comeback van het tv-programma Dames in de Dop. Ook komt er een programma dat Nowhere to Hide heet waarin BN’ers ‘omgekeerd verstoppertje’ gaan spelen. Leuk om te zien dat Amazon zo laat zien dat het ook in Nederland aan de weg timmert.

Eén ding is zeker, de komende dagen worden veel gezinnen weer van toiletpapier voorzien. Amazon Prime Day is morgen 16 juli en overmorgen 17 juli, maar begint dus zometeen om middernacht al. Veel shopplezier.