​Nieuwe meubels huren als nieuwste groene trend

Heb jij al van Furniture-as-a-Service gehoord? Waarschijnlijk niet. Het is namelijk een gloednieuw concept, waarmee jouw huisinrichting volledig voor je kan worden gedaan en waarmee je niet alleen aan jezelf denkt, maar ook aan de planeet. Nieuwe meubels huren, is één van de nieuwste groene trends. Onderzoek van het European Environmental Bureau toont namelijk aan dat 9,5 ton meubels per jaar wordt weggegooid en dat steeds minder meubels gerepareerd worden, omdat de kosten ervoor te hoog zijn. Meubels een tweede leven geven, is de oplossing.



Met Furniture-as-a-Service huur je nieuwe meubels in wanneer het nodig is, bijvoorbeeld omdat je gaat verhuizen, of omdat je zin hebt in een nieuw decor. Dan stuur je ze terug en ga je voor nieuwe items – zero waste dus. De teruggestuurde meubels krijgen een tweede leven, zoals vaker bij het principe van ‘de circulaire economie’. We hebben sinds 2012 zo’n 40.000 spullen een tweede leven gegeven. In 2020, kreeg 48 ton meubels een tweede leven, wat ongeveer gelijk staat aan veertien olifanten. Hoe gaaf is dat?

Veranderingen in het klimaat

We hebben allemaal de conclusies uit het IPCC-rapport meegekregen. De aarde warmt te snel op. De wereld is met 0,1 °C meer opgewarmd dan we dachten. We zijn er sterker van overtuigd dat dit komt door onze verbranding van fossiele brandstoffen en andere vervuilende activiteiten. De verwachting is dat de aarde binnen twee decennia de 1,5 °C opwarming gaat bereiken of zelfs overtreffen. Toch is het nog altijd mogelijk dat we op lange termijn onder de 1,5 °C blijven.

De veranderingen in het klimaat zullen duizenden jaren aanhouden. Bepaalde vormen van luchtvervuiling zal de klimaatverandering waarschijnlijk verergeren. Elke fractie opwarming en elke extra ton CO2 doet ertoe. Wel heeft de pandemie weinig invloed gehad op klimaatverandering, omdat CO2-uitstoot afnam, wat steeds belangrijker gaat worden in de toekomst.

Kortom, de ontwikkelingen baren grote zorgen voor de toekomst. Ze betekenen iets voor hoe we met materiële zaken omgaan. In de aankomende jaren zullen we meer dan ooit met z’n allen letten op hoe we nog ‘groener’ kunnen gaan leven en werken.

Andere manier van denken en werken

Met Furniture-as-a-Service wordt een dienst en geen product aangeboden, al worden er uiteraard producten ter plekke geleverd. Maar het is een andere manier van denken en werken. Er wordt geen afval gegenereerd, ook wanneer de spullen een tweede, derde, vierde enzovoorts leven krijgen. Er is geen voorraad op het magazijn. Er worden alleen logistieke diensten op maat aangeboden die voor minder CO2-uitstoot zorgen.

Furniture-as-a-Service betekent dat de meubels worden bezorgd, in elkaar worden gezet en op hun plek gezet. De huurperiodes voor meubels lopen van een maand tot een aantal jaar. De levertijd is kort, omdat we onze diensten aanpassen aan de voorraden van de retailers. Met Furniture-as-a-Service telt elke bijdrage aan het milieu. Burgers, gemeenschappen, bedrijven, overheden en onderzoeks- en ontwikkelingsorganisaties – we moeten het immers met z’n allen doen. Er ontstaat een gemeenschapsgevoel. En, veel meubels worden later in de cyclus geschonken aan goede doelen, zoals Emmaus of het Rode Kruis.