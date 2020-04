Microsoft 365 Business Voice voor bedrijven nu ook in Nederland beschikbaar

Daarmee profiteren gebruikers en IT-beheerders van een compleet, veilig en eenvoudig te gebruiken en beheren telefoonsysteem. Microsoft werkt voor Business Voice samen met de grote Nederlandse telecomproviders KPN/RoutIT , Vodafone en T-Mobile . Zij bieden hun telefonie-abonnementen aan in combinatie met Microsoft Teams. Daarnaast werkt Microsoft samen met diverse distributie partners (o.a. Techdata, ALSO en AskRoger!) die deze dienst direct en/of via IT-partners aanbieden.

Microsoft lanceerde deze week in Nederland Microsoft 365 Business Voice voor bedrijven. Met Business Voice kunnen organisaties van iedere omvang bellen en gebeld worden via Microsoft Teams . Voorheen was deze functionaliteit enkel gericht op organisaties met Enterprise licenties, maar nu is deze ook toe te voegen op Business licenties.

Business Voice in Nederland



Business Voice is sinds 2 april dus in Nederland beschikbaar als aanvulling op Microsoft 365 en Office-abonnementen via IT-leveranciers. Business Voice werkt overal; op je laptop, smartphones en bureautelefoons. Het brengt communicatie en samenwerkingstools samen in één toepassing. Door al deze tools samen te brengen in Microsoft 365 gebaseerde moderne werkplek wordt beheer vereenvoudigd, beveiliging verhoogd en is onderhoud van een standalone telefoniesysteem niet langer nodig.

Business Voice is een aanvulling op Microsoft 365- en Office-abonnementen, waarin Microsoft Teams inbegrepen is. Het omvat een telefoonsysteem en audioconferentie in één pakket. Verbind bestaande telecomproviders en nummers met Teams voor een volledige belervaring. Microsofts oproepabonnementen voor Microsoft 365 Business Voice zullen later dit jaar beschikbaar zijn.

Meer informatie weten? Bezoek dan de documentatie hub voor alles over Microsoft 365 Business Voice.

[Fotocredits © sharafmaksumov - Adobe Stock]