Meta gaat de strijd aan met Yahoo Boys en sluit duizenden accounts

Meta treedt harder op tegen Yahoo Boys en andere kwaadwillenden op onder andere Facebook. Het bedrijf maakt gebruik van een nieuw systeem om scams te vinden en te stoppen.

Yahoo Boys

We hebben het allemaal kunnen zien in programma’s als Oplichters Ontmaskerd: Yahoo Boys. Het zijn mensen die zich, voornamelijk vanuit Nigeria, voordoen als iemand anders om zo slachtoffers te maken op YouTube. Er zijn verschillende vormen: voorschotfraude is de bekendste, waarbij iemand van alles wordt beloofd als diegene wat onkosten wil voorschieten. Steeds is er wel weer wat waarvoor geld nodig is, maar zodra het slachtoffer afhaakt verdwijnen deze oplichters.

En dan is er ook nog de andere kant, namelijk die van de liefde. Hierbij doen de kwaadwillenden alsof ze verliefd zijn op hun slachtoffer en vragen ze op basis van die band steeds geld. Voor een operatie, voor de huur, noem maar op. Er zijn ook mensen die er nog verder in gaan en zorgen dat hun slachtoffer ze spannende foto’s en video’s stuurt. Die worden vervolgens gebruikt om die persoon onder druk te zetten geld te betalen. Het zijn allemaal weinig frisse dingen om te doen en vinden veelvuldig plaats op Instagram en Facebook.

Sextortion

Meta heeft nu 63.000 Instagram-accounts gestopt die vanuit Nigeria worden bestierd. Meta schrijft: “We hebben een gecoördineerd netwerk van ongeveer 2.500 accounts gevonden door een combinatie van nieuwe technische signalen die we hebben ontwikkeld om sextorters te helpen identificeren en diepgaand onderzoek door onze teams van experts. Het merendeel van deze accounts was al gedetecteerd en uitgeschakeld door onze handhavingssystemen en dankzij dit onderzoek konden we de resterende accounts verwijderen en meer inzicht krijgen in de technieken die worden gebruikt om onze geautomatiseerde detectie te verbeteren.”

Het maakt hierbij gebruik van lessen die het heeft geleerd van het neerhalen van terroristische groepen. Potentiële slachtoffers van sextortion account zullen merken dat berichten vanuit die sextorters ook al snel in de verborgen verzoeken-map verschijnen. Zijn ze al een gesprek aangegaan, dan krijgen ze een waarschuwing in beeld te zien. Meta heeft daarnaast duizenden Facebook-accounts en -groepen verwijderd die uit Nigeria afkomstig zijn waar scammers elkaar tips gaven en neppe foto’s om te gebruiken. Er werden zelfs hele scripts over wat je moet zeggen gedeeld.

Meta

Het is natuurlijk makkelijk om weer een nieuwe pagina te maken, maar Meta zegt een systeem te hebben gevonden om die te blijven opsporen en tegenhouden. Goed werk dus van het social medium, want elke opgerolde Yahoo Boy betekent dat er minder mensen in de financiële problemen komen door deze vrij bizarre vorm van oplichting.