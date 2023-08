Pas op voor fake berichten vanuit Meta

We kennen allemaal wel de WhatsApp-gesprekken waarbij een zogenaamd kind bij zijn ouders om geld vraagt, omdat hij in de problemen zou zitten. Een typisch gevalletje van phishing, wat soms tot hilarische gesprekken leidt. Als je op tijd door hebt dat de berichten nep zijn tenminste. Want we kunnen er soms mee lachen, maar internetcriminelen worden steeds slimmer en bedenken continu andere phishing technieken. De nieuwe slachtoffers? Beheerders van een (zakelijke) Facebookpagina.

Fake phishing mailtjes uit naam van Meta for Business

Beheer je een Facebook pagina vanuit de Meta Business Manager? Dan is de kans aanwezig dat je de afgelopen maanden een of meerdere e-mails hebt ontvangen van Meta for Business met de mededeling dat jouw paginaberichten, advertenties of producten in strijd zijn met de community guidelines van Meta. Je dreigt de toegang tot de pagina te verliezen, als je jezelf niet verifieert door op de link in de e-mail te klikken.

Nu hoor ik je denken: ‘daar trapt toch niemand in’, maar deze vorm van phishing zit slimmer in elkaar dan je denkt. Zo kan het zijn dat er gesproken wordt van het feit dat je beelden gebruikt die auteursrechtelijk beschermd zijn of dat je advertenties discriminerende eigenschappen bevatten. Dit zijn voorbeelden van regels waar Meta streng op controleert én handhaaft. Bovendien worden de mails verstuurd vanuit Meta for Business, dezelfde afzender waarvan je dagelijks meldingen, advertentie ontvangstbewijzen en advertentie goedkeuringen van ontvangt. Tot slot is ook het verificatieproces geen vreemd fenomeen. Bij bepaalde advertentie categorieën, moet je jezelf namelijk verifiëren middels een identiteitscontrole.

Nu ook phishing via Facebook Messenger

Inmiddels hebben we die mails vanuit Meta for Business wel door. Daarom proberen internetcriminelen het nu ook via Facebook Messenger. Ook hier wordt er in de meeste gevallen gesproken van een schending van de richtlijnen en dat de pagina geblokkeerd wordt, tenzij je binnen 24 uur kunt aantonen dat het een fout is in het systeem van Meta en je jouw account kunt verifiëren. Je hoeft geen social media marketeer te zijn om te zien dat het hier wederom om een fake bericht gaat, maar een gewaarschuwd mens telt voor twee, toch?