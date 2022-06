Met deze apps kun je de Tour de France volgen

Morgen gaat de Tour de France van start. Zeker in een zomer waarin we niet heel veel grote wereldse sportevenementen hebben is dat voor veel mensen extra reden om naar de wielertocht uit te kijken. Hoe blijf je het beste op de hoogte van de rijders? Dat doe je traditioneel gezien met je televisie, maar je smartphone is ook een goede verslaggever.

Tour de France 2022 Er gaat weinig boven de officiële app van de tour, waarin we drie weken lang alles kunnen zien: hoe staat de etappe ervoor? Wat zijn de klassementen? Ook worden er iconische tourvideo’s en foto’s gedeeld. Het meest bijzondere is waarschijnlijk de gps-tracker, waarmee je op een landkaartje kunt zien waar alle wielrenners zich bevinden. Ook heeft de app van de Tour de France net als de F1 TV-app natuurlijk als eerste exclusieve interviews met de sporters, waardoor deze app de ultieme must-have is de komende weken.

NOS Je kunt de sport natuurlijk volgen op de NOS bij de NPO, maar wist je dat er ook een NOS-app is? Zo kun je de uitzending van de wielrentocht bekijken op je telefoon, inclusief commentaar van onder andere Stef Clement. De NOS houdt het meestal simpel, dus voor verdere poespas kun je het beste gebruikmaken van de andere apps die we noemen. Wel handig: je kunt ook veel terugkijken, waardoor je geen seconde hoeft te missen van de zinderende wedstrijd.



Live Cycling Manager 2022 Eén van de beste manieren om een sport goed te leren kennen en te begrijpen wat de mensen die zich er mee bezig houden zoal meemaken en voelen, dat is om een simulatiegame te spelen of -zoals in dit geval- een manager-app. Je kruipt in de huid van de teamleiding en je kunt helemaal uitstippen hoe je het aanpakt in deze Tour de France.

Cyclingoo Het heeft een wat vreemde naam, maar deze app is eigenlijk het hele jaar rond handig. Hij houdt namelijk alle wielren-evenementen bij, dus naast de Tour de France zie je er ook informatie over de Giro en de Vuelta. De app zit eenvoudig in elkaar en dat maakt het heel makkelijk om snel te zien hoe alles ervoor staat. Ook zie je wat er nog aankomt, zodat je een inschatting kunt maken van de winnaars of potentiële uitkomsten. Handig als je bijvoorbeeld in een poule verwikkeld bent. Heel veel plezier met de Tour de France dit jaar!