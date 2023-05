Meer domeinextensies voor steden, regio’s en bedrijven weer een stap dichterbij

Op een relatief korte termijn komt er een nieuwe mogelijkheid voor het aanvragen van een eigen internetextensie of domeinnaamextensie. Deze komen naast bestaande extensies als .nl, .com en .amsterdam. Hiermee kunnen steden, regio’s en bedrijven wereldwijd hun eigen naam als online herkenningspunt registreren. Dat maakt websites als toerisme.twente, gemeente.roosendaal, omroep.brabant, haven.rotterdam of vliegen.klm mogelijk. Een hele reeks nieuwe domeinnamen en dus nieuwe online mogelijkheden. Om Nederlandse partijen hierbij te ondersteunen, is Dotlocal een samenwerking aangegaan met SIDN, beheerder van het .nl-domein. Samen willen de bedrijven nieuwe Nederlandse internetextensies online brengen.

10 jaar wachten

Wie afgelopen jaren een nieuwe internetextensie wilde aanvragen, moest geduld hebben. De laatste mogelijkheid om een stad of regio in te schrijven bij ICANN, de partij die gaat over de uitgifte van nieuwe extensies, sloot in 2012. Daarna werden de meer dan duizend extensies geleidelijk online gebracht. Sommige heel snel, bij andere duurde het proces veel langer of kwam het zelfs nooit tot een livegang. Zo was er bijvoorbeeld veel te doen om het .amazon-domein tussen het gelijknamige e-commercebedrijf en enkele Zuid-Amerikaanse landen. Dit leidde weer tot veel discussie over de juiste procedure voor toekomstige aanvragen.

1 augustus 2023



Dit voorjaar heeft ICANN de aankondiging gedaan dat er voor 1 augustus 2023 een plan met concrete data voor de nieuwe aanvraagperiode moet liggen. Omdat het om een beperkte periode gaat, moeten geïnteresseerde partijen ruim van tevoren starten met voorbereidingen voor de aanvraag.

Het doen van marktonderzoek, juridische haken en ogen onderzoeken en administratieve zaken uitwerken vergen tijd. Bij aanvragen voor een stad of regio geldt bovendien de eis dat de bevoegde overheid akkoord gaat. Voor bijvoorbeeld .twente zou dat de provincie Overijssel zijn. Er komt dus ook politieke besluitvorming bij kijken. Dergelijke processen hebben vaak een lange doorlooptijd.

Aanvraagproces en beheer

Dotlocal en SIDN hebben ruime ervaring met het aanvragen en beheren van domeinnaamextensies voor steden en regio’s (o.a. .amsterdam en .frl). Bij het aanvraagproces van een nieuwe extensie komt vooral veel regelwerk en marktonderzoek kijken. Als een eigen internetextensie eenmaal een feit is, is het van belang dat deze stabiel draait: domeinen moeten bereikbaar blijven en alle wijzigingen moeten zonder vertraging kunnen worden doorgevoerd. Dotlocal en SIDN hebben wat dat betreft in beide opzichten hun sporen dik verdiend.

