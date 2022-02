Limieten voor onbeperkt internet in België omhoog

Dat klinkt natuurlijk heel tegenstrijdig, limieten op abonnementen met onbeperkt datagebruik. Toch bestaan ze wel en daarover is al heel veel geschreven, ook door ondergetekende in het verleden. Providers die ‘onbeperkt’ data aanbieden hanteren vaak een zogenoemde ‘fair use policy’ (FUP). Ten eerste om te voorkomen dat klanten 365/24/7 een down- of upload server op hun verbinding installeren en ten tweede om eventuele overbelasting van het netwerk te kunnen aanpakken, mocht dat nodig zijn.

Nieuwe FUP richtlijnen in België

Nederlandse providers kennen deze FUP’s ook, maar in België worden ze vaker toegepast en zijn ze soms ook wel wat aan de krappe kant, zo blijkt. Klanten betalen immers voor ‘onbeperkt’ internet. De Belgische telecommunicatie autoriteit, bipt, stelt nu minimale FUP datavolumes in waaraan providers zich moeten gaan houden.

De bipt heeft nu bepaald dat klanten met een onbeperkt vast internetabonnement maandelijks minimaal 3 Terabyte aan data zouden moeten kunnen verbruiken. Voor klanten met een mobiel abonnement met onbeperkte data zou de FUP minimaal 300 GB moeten gaan bedragen. Op dit moment variëren de FUP-limieten bij onze zuiderburen nog tussen de 20 en 40 GB voor mobiele ‘unlimited’ abonnementen. Voor vaste internetabonnementen schommelen de FUP’s tussen de 500 GB en 3 TB.

Met name voor klanten met een mobiel internet abonnement zijn de huidige FUP’s behoorlijk krap bemeten. Daardoor, zo heeft de bipt onderzocht, gaat gemiddeld één op de tien abonnees over zijn of haar FUP-limiet heen. Bij klanten met een vast internetabonnement gebeurt dat slechts in 2 procent van de gevallen.