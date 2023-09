​Komt er binnenkort eindelijk een klusjes-app naar Nederland?

Je kon het zien in de film Missing, maar ook komt het wel eens voorbij in Amerikaanse series: klusjesapps. We bedoelen niet Werkspot, waarmee je een timmerman kunt inhuren of Fiverr waarop iemand een logo voor je kan maken. We bedoelen een ‘alle klusjes’-app zoals Taskrabbit. Iets dat in de Verenigde Staten al groot is, maar in Nederland nog niet eens bestaat. Jammer, want het bestaat wel in andere landen. Er kan echter hoop gloren aan de horizon.

Had a great time with this #IKEA build. Turned out great. #TaskRabbit @ Burien, Washington https://t.co/1YulyZRRgU

Taskrabbit

Taskrabbit is zo briljant omdat je er heel veel mee kunt: of je nu een aanbieder van een klusje bent of iemand die het klusje wel wil doen. In Missing laat een jongedame iemand via een Taskrabbit-achtige app in het buitenland iets navragen in een hotel, nadat haar moeder vermist raakt. Uiteindelijk fietst de beste man zijn longen uit zijn lijf om allerlei klussen voor haar te doen.

Of ja, klussen: dingen navragen, dan weer ergens anders iets navragen, enzovoort. Maar je kunt Taskrabbit ook inzetten om mensen te vragen je te helpen verhuizen, of een boodschap voor je te halen bij de supermarkt. Schoonmaken, medicijnen ophalen, meubels in elkaar zetten, maar zelfs je paard poetsen als dat je zelf niet lukt. Je kunt er allerlei kanten mee op en dat is juist wat het zo tof maakt. Als je bij wijze van spreken je pot pindakaas niet open krijgt, of hulp wil hebben bij het installeren van je nieuwe slimme lamp, dan kun je iemand vragen via zo’n app. In Nederland hebben we Zoofy wel, maar dat is toch iets te veel op klussersklusjes gericht.