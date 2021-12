​Je bankrekening uitlenen? Dit is het risico van geldezel zijn

Het is makkelijk geld verdienen, maar toch echt verboden: geldezel zijn. De risico’s zijn groot, want de politie heeft maar liefst honderden Nederlanders opgepakt die zich lieten lenen voor deze praktijken. Dit is wat een geldezel precies is en welke risico’s daaraan kleven.

Geldezel Een geldezel is iemand die zijn rekening beschikbaar stelt aan criminelen. Er wordt fraude gepleegd met dat bankrekeningnummer, in ruil voor een vergoeding. Het lijkt een vrij onschuldige manier om geld te verdienen, waardoor het vooral iets schijnt te zijn dat jongeren doen. Geen wonder dus dat de politie vooral op opleidingen zoals MBO’s en HBO’s informatie verspreid over de strafbaarheid van deze illegale ‘bijbanen’. Er is steeds grotere schade door fraude en oplichting met financiële instellingen. Door fraude in betalingsverkeer worden er jaarlijks miljoenen euro’s buitgemaakt en dit aantal groeit alleen maar. Wat vooral een misvatting is, dat is dat er één geldezel wordt gebruikt voor grote geldbedragen.

Politie is alert Er worden juist heel veel geldezels ingezet: er werd een keer een groep gepakt die met een miljoen euro had gefraudeerd: daar werden 136 geldezels voor ingezet. Geldezels zijn zich overigens altijd bewust dat hun bankrekening wordt gebruikt: je bent het niet per ongeluk, je bent het willens en wetens. De 136 geldezels uit de situatie hierboven kregen bijvoorbeeld per persoon een minimum van 3.000 euro. Dat is een lekker bedrag om te verdienen zonder dat je er iets voor hoeft te doen, al wordt er in veel gevallen wel vanalles beloofd maar niet waargemaakt. De politie schrijft: “Bij vrijwel alle vormen van online fraude gebruiken de daders bankrekeningen van anderen. Zo blijven de criminelen zelf uit het zicht van politie en justitie. Maar de pakkans voor de geldezels is groot, omdat zij eenvoudig zijn op te sporen via hun bankrekening.“ Daarnaast duikt de politie ook op katvangers, de mensen die geldezels ronselen. Hiermee is niet alleen het criminele proces verstoord: de politie houdt er veel informatie aan over waardoor ze personen kunnen opsporen en slachtoffers kunnen voorkomen.

Zware straffen Je mag er dan weinig voor hoeven doen, zo’n leven als geldezel, je laat je ten eerste in met criminelen en ten tweede zijn de risico’s groot. Als de politie zo’n netwerk oppakt, dan ben je er vaak al gauw bij, wat resulteert in een strafblad en mogelijk zelfs vier jaar cel (al is dat wel het maximum), of een boete van maximaal 76.000 euro. Is dat alles? Zeker niet. Een werkstraf is ook nog mogelijk en daar zal je werkgever waarschijnlijk niet enorm blij mee zijn. Dat is bovendien niet het enige: je staat straks in de financiële wereld ook bekend als iemand die zich niet aan de regels houdt. Sta je eenmaal op de zwarte lijst, dan kun je acht jaar lang fluiten naar een hypotheek of lening. Je rekening kan zelfs volledig worden geblokkeerd.

Internationale acties Kortom, dat slapend rijk worden door alleen je bankrekening tijdelijk te laten gebruiken door iemand anders, dat kan je zomaar enorm duur komen te staan. En aan de internationale politieactie te zien (waarbij meer dan 1.000 mensen werden opgepakt), worden er zomaar ineens hele netwerken van geldezels opgerold: dan is het vaak niet eens jouw schuld dat de politie op een spoor is gekomen, maar als je door een katvanger ooit als geldezel bent geronseld, ben je dus wel het haasje.