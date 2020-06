​Interactieve locatie-info nieuw onderdeel van Google Streetview?

Google is bezig met een interessante test: het kijkt hoe het locatie-informatie interactiever kan weergeven in Streetview. Het gaat om een soort augmented reality-’punaises’ (AR) waarmee je meer te weten komt over een locatie.



Augmented Reality

De AR-laag komt over Streetview heen te liggen en helpt vooral oriënteren waar je precies bent. Een lezer van 9to5Google zag de nieuwe mogelijkheid, die nu volop getest wordt door Google. In Streetview kun je Google Maps gebruiken op een manier waarmee je echt op een locatie kunt zien hoe het eruit ziet. Dat is onder andere waarvoor die auto’s van Google rondrijden en foto’s maken. Nu kun je meestal wel ongeveer zien waar je je bevindt, maar als je toch wat meer informatie nodig hebt, dan komen er dus een soort digitale punaises om je te helpen.

Deze pinnetjes staan in Google Streetview op gebouwen en als je erop gaat staan met de cursor kun je meer informatie raadplegen over het bedrijf dat zich daar bevindt. Denk aan de kosten om er te eten of binnen te komen, of wat het reviewcijfer is. Wil je nóg meer weten, dan klik je op de pin en komt er een zijmenu bij met uitgebreide gegevens over die locatie.

Google Streetview

Er zijn verschillende kleuren pinnen, die aangeven met wat voor bedrijf je te maken hebt: restaurants zijn oranje en een wat algemener bedrijf is vaak blauw. Op dit moment lijkt Google het alleen te testen op een select gezelschap en specifieke locaties in de browser. In ieder geval New York en Boston, geen kleinere steden. We hopen dat er ook informatie zoals openingstijden bij komt te staan, en dat deze up-to-date zijn.

De laatste tijd is het door de vele (tijdelijke) sluitingen en aanpassingen van de openingstijden soms verwarrend of je kunt geloven wat er op de bedrijvenpagina op Google staat. Nu hebben bedrijven het erg druk met voldoen aan de maatregelen en glipt een klus als het updaten van de Google bedrijfspagina er dan al gauw tussendoor. Aan de andere kant is er juist nu behoefte aan up-to-date informatie over dit onderwerp.

Welke problemen het hopelijk ook zal oplossen, augmented reality is in ieder geval nog niet vergeten door het gigantische IT-bedrijf. Het is tof dat Google zich wat meer lijkt te concentreren op augmented reality, want dat brengt weer een extra dimensie naar Google Maps en Live View.