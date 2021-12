iDEAL profiteert weer flink van de lockdown

Waar verliezers zijn, zijn ook winnaars. Een week geleden, op 19 december, ging de toch ietwat onverwachte ‘eindejaarslockdown’ in. Op een moment dat heel Nederland nog volop in ‘Kerstinkopen’ modus verkeerde. Voor diegenen die niet in de buurt van de Duitse of Belgische grens woonden zat er (wederom) niets anders op dan online shoppen. Dat hebben ze bij iDEAL gemerkt. In de week voor Kerst werden dit jaar dagelijks tot 55 procent meer iDEAL-betalingen uitgevoerd dan op vergelijkbare dagen toen de winkels nog wel gewoon open waren. De dagomzet van die betalingen lag zelfs tot 80 procent hoger dan normaal.

28,7 miljoen iDEAL-betalingen

In de zeven dagen die eindigden op 23 december werden in totaal 28,7 miljoen iDEAL-betalingen uitgevoerd voor een totaalbedrag van 2,73 miljard euro. Daarmee kwamen het aantal betalingen en de omzet, vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden, respectievelijk 20 en 25 procent hoger uit.